IFA

Организаторы IFA приняли решение отменить проведение выставки в этом году. Это произошло из-за распространения пандемии коронавируса COVID-19.

Выставка IFA проводится в Берлине ежегодно с 1924 года, обычно в начале сентября. На ней производители электроники представляют новую продукцию и показывают инновационные технологии, которые лягут в основу будущих продуктов.

В Берлине до 24 октября 2020 года запрещены любые массовые мероприятия численностью более 5000 человек. Этот запрет может быть продлён и ужесточён в зависимости от ситуации с коронавирусом. По состоянию на 22 апреля Германия занимает пятое место по числу заражённых, в стране выявлено 148,5 тысяч человек, подхвативших COVID, из них более 5 тысяч умерло. Всего в мире заражено более 2,56 миллионов людей, погибших более 177 тысяч.

Производителям, которые планировали приехать на IFA 2020, придётся проводить виртуальные презентации своих продуктов либо анонсировать их пресс-релизами. В феврале точно так же была отменена выставка Mobile World Congress в Барселоне, но это произошло ещё до вспышки коронавируса в Европе, поэтому организаторы долго думали, проводить это мероприятие или нет и несколько раз меняли решение, пока не остановились на отмене.

Организаторы уже пообщещали провести IFA 2020 в некой новой инновационной форме, но пока не раскрыли, что под этим подразумевается.


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