WhatsApp, самый популярный мессенджер в мире, официально обновился в Apple App Store, получив несколько новых функций. На момент публикации этой статьи для Android обновления пока нет.
- Во-первых, медиафайлы в ленте переписки теперь стали больше. В частности, изображения отображаются не в квадратных окошках, а в оригинальном соотношении сторон, благодаря чему они не обрезаются и зачастую не будет необходимости даже открывать картинку на весь экран.
- Во-вторых, прокачали групповые чаты. Ранее в мессенджер уже были привнесены исчезающие, или самоуничтожающиеся, сообщения. Теперь в групповых чатах задавать таймер самоуничтожения может любой из участников разговора по умолчанию. Эту возможность будет контролировать администратор — по необходимости, он сможет забрать у конкретного человека право изменять таймер, выключив для него тумблер «Разрешить редактировать информацию о группе».
К слову, реализация исчезающих сообщений в WhatsApp вызвала вопросы у экспертов по кибербезопасности. В частности, медиафайлы, присылаемые внутри самоуничтожающихся чатов, пропадали из ленты, однако сохранялись в памяти устройства, и потом их можно было оттуда извлечь. Кроме того, если процитировать исчезающее сообщение — то бишь, ответить на него — оно могло сохраняться в ленте до 7 дней. Пользователи также сообщали, что WhatsApp не препятствует созданию скриншотов самоуничтожающихся чатов, и даже не предупреждает об этом собеседника — тот же Telegram уже давно присылает в чат системное уведомление о скриншоте.
Все пользователи совместимых iPhone могут прямо сейчас установить версию 2.21.71. А еще можно перейти в Telegram и без проблем перенести туда все свои чаты.
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