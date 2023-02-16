Wildberries запустил новый тип отзывов — теперь продавцы смогут отомстить покупателю

Олег

WB


Wildberries в тестовом режиме запустил новый тип отзывов — продавцов о покупателях. Об этом пишет Forbes.

Согласно источнику, российский маркетплейс Wildberries разрешил компаниям, которые продают товары на площадке, оценивать покупателей. Механизм оценки клиентов начал работать с 15 февраля.

Представители Wildberries сообщают, что представители компаний, представленных на маркетплейсе, смогут оставлять оценку покупателю по результату взаимодействия с ним. При этом пока неизвестно, может ли продавец оценить покупателя, если заказ был отменен, и по каким параметрам предлагается оставить отзыв.

На начальном этапе выставленные покупателям оценки будут доступны лишь «для внутреннего использования», однако впоследствии Wildberries планирует предоставлять бонусы, скидки и спецпредложения покупателям с большим количеством хороших оценок. Очевидно, что у продавцов появится возможность «отыграться» на репутации тех людей, которые доставляют им неудобства: например, заказывают много товаров и ничего не забирают, или же оставляют покупкам негативные отзывы, не разобравшись в ситуации.  

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Источник:
Forbes
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Комментарии

s_medik
+3244
s_medik
Там и так продавцы бывают конченные, барыги с рынка и то более клиентоориентированные.
Недавно нужно было купить ручку для окна, наткнулся на конторку, которая нагло хамит недовольным покупателям.
час назад в 11:50
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+543
Paspartu s_medik
Но маникюр реально лучше бы не видеть 😄
41 минуту назад
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