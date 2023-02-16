Wildberries запустил новый тип отзывов — теперь продавцы смогут отомстить покупателю



Wildberries в тестовом режиме запустил новый тип отзывов — продавцов о покупателях. Об этом пишет Forbes.



Согласно источнику, российский маркетплейс Wildberries разрешил компаниям, которые продают товары на площадке, оценивать покупателей. Механизм оценки клиентов начал работать с 15 февраля.



Представители Wildberries сообщают, что представители компаний, представленных на маркетплейсе, смогут оставлять оценку покупателю по результату взаимодействия с ним. При этом пока неизвестно, может ли продавец оценить покупателя, если заказ был отменен, и по каким параметрам предлагается оставить отзыв.



На начальном этапе выставленные покупателям оценки будут доступны лишь «для внутреннего использования», однако впоследствии Wildberries планирует предоставлять бонусы, скидки и спецпредложения покупателям с большим количеством хороших оценок. Очевидно, что у продавцов появится возможность «отыграться» на репутации тех людей, которые доставляют им неудобства: например, заказывают много товаров и ничего не забирают, или же оставляют покупкам негативные отзывы, не разобравшись в ситуации.