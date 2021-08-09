



«Умный» браслет от Xiaomi — Mi Band 6 — начал получать программный апдейт по всему миру. Об этом сообщил ресурс Gizmochina.



Обновление ПО с номером 1.0.4.38 начал распространяться среди пользователей «шестерки». Согласно источнику, этот апдейт добавляет браслету полезную утилитарную возможность — работу в качестве фонарика. В этом режиме на дисплей устройства выводится белый фон, а яркость выставляется на максимум. Пожалуй, это функция из разряда «почему только сейчас?». Странно, что такую очевидную фишку не привнесли на предыдущие модели — Mi Band 4 и 5 модели вполне могли бы её поддерживать.



Чтобы установить обновление на свой Xiaomi Mi Band 6, вам сначала потребуется обновить приложение Mi Fit на смартфоне до версии 5.3.0. После этого апдейт будет запрошен и установится автоматически. Обратите внимание, что он распространяется постепенно, поэтому в данный момент может быть доступен не для всех.



Помимо функции фонарика, Xiaomi добавила в Mi Band 6 поддержку большего количества языков. Других нововведений обнаружено не было.



Ранее мы рассказали об основных преимуществах и ценах шестой модели Mi Band. Кроме того, мы сравнили его с браслетами от Huawei и Honor и объяснили, в чём же разница и какое устройство лучше приобрести.





