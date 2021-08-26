Пользователи смартфонов Xiaomi, прошедших замену аккумулятора, начали получать предупреждения о неоригинальных комплектующих и угрозы замедления зарядки. Об этом рассказали на XDA-Developers.
Дело в том, что ранее Xiaomi выпустила апдейт с номером 5.6.0 для своего нативного приложения Mi Security. В этой сборке разработчики обнаружили предупреждения о том, что теперь смартфон умеет определять оригинальность установленного в нём аккумулятора. Чем это грозит пользователю?
По сути, устройство теперь может отображать предупреждения о том, что внутри обнаружен странный неоригинальный аккумулятор и даже «читать нотации» своему владельцу.
«Это устройство было оснащено встроенным аккумулятором, который может быть заменен только авторизованным поставщиком услуг. Замена аккумулятора в другом месте может повредить это устройство. Использование неавторизованных батареек может привести к вздутию, перегреву и протечке ячеек. Это также может вызвать возгорание или другие опасности. Обратите внимание на использование неавторизованных аккумуляторов».
Источник в XDA-Dev утверждает, что он нашел в коде MIUI подтверждение тому, что смартфон может даже урезать скорость зарядки, если новый аккумулятор ему «не понравился». Эксперт отмечает, что на данный момент все эти неприятные нововведения получили только пользователи китайских версий смартфонов Xiaomi Mi 9, Mi 10 и Mi 10 Pro. Однако не исключено, что таким образом система «обкатывается» и в будущем распространится на другие модели и регионы.
Ранее Apple также неоднократно вводила в iOS различные предупреждения о том, что та или иная запчасть не является неоригинальной. Например, в 2019 году подобное нововведение в iPhone XR, XS и XS Max вызвало много шума в сети. По словам экспертов, главное побуждение у вендоров всегда одно — навязчивым образом подтолкнуть пользователя к более дорогостоящему ремонту в авторизованных центрах.
Ранее мы рассказали, что Samsung тоже решила шантажировать покупателей своего нового Galaxy Z Fold 3 — очень неприятно!
Ранее Apple также неоднократно вводила в iOS различные предупреждения о том, что та или иная запчасть не является неоригинальной. Например, в 2019 году подобное нововведение в iPhone XR, XS и XS Max вызвало много шума в сети. По словам экспертов, главное побуждение у вендоров всегда одно — навязчивым образом подтолкнуть пользователя к более дорогостоящему ремонту в авторизованных центрах.
Ранее мы рассказали, что Samsung тоже решила шантажировать покупателей своего нового Galaxy Z Fold 3 — очень неприятно!
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