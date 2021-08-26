

Пользователи смартфонов Xiaomi, прошедших замену аккумулятора, начали получать предупреждения о неоригинальных комплектующих и угрозы замедления зарядки. Об этом рассказали на XDA-Developers.



Дело в том, что ранее Xiaomi выпустила апдейт с номером 5.6.0 для своего нативного приложения Mi Security. В этой сборке разработчики обнаружили предупреждения о том, что теперь смартфон умеет определять оригинальность установленного в нём аккумулятора. Чем это грозит пользователю?



По сути, устройство теперь может отображать предупреждения о том, что внутри обнаружен странный неоригинальный аккумулятор и даже «читать нотации» своему владельцу.



«Это устройство было оснащено встроенным аккумулятором, который может быть заменен только авторизованным поставщиком услуг. Замена аккумулятора в другом месте может повредить это устройство. Использование неавторизованных батареек может привести к вздутию, перегреву и протечке ячеек. Это также может вызвать возгорание или другие опасности. Обратите внимание на использование неавторизованных аккумуляторов».





