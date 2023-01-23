Xiaomi привезла в Россию бюджетные телевизоры с очень тонкой рамкой и Smart TV

Олег

Xiaomi


Как и было обещано ранее, компания Xiaomi открыла возможность приобрести новую линейку телевизоров TV A2 в России. Подробности опубликованы на официальном сайте бренда.

По данным производителя, телевизоры Xiaomi TV A2 доступны на выбор в четырех конфигурациях: 32, 43, 50 и 55 дюймов. Каждая версия, кроме самой маленькой, предлагает разрешение дисплея 4К, а 32-дюймовый телевизор получил недорогую матрицу 1366х768 пикселей, динамики мощностью 10 Ватт и графику Mali G31 MP2.

Что касается трех более старших версий, то все они оснащены панелями 4К UHD с частотой обновления изображения 60 Гц и 90% охватом DCI-P3. Все три телевизора поддерживают HDR10 и Dolby Vision, а также получили динамики мощностью 12 Ватт. Что касается «железа», то работают они на 2 Гб оперативной памяти и 16 Гб постоянной, а также графическом чипсете ARM Mali G52 MP2. 

Xiaomi

Устройства выглядят стильно, рамка вокруг дисплея очень тонкая. У всех моделей присутствует модуль Bluetooth 5.0 и Wi-Fi, по три порта HDMI 2.0 и по два порта USB-A 2.0, а также порт Ethernet и 3,5 мм «аудиоджек». Телевизоры работают на базе Android TV 10 с поддержкой Google Assistant, Chromecast и магазином приложений Play Store.

Что касается цен, то версия на 32 дюйма обойдейтся в 15990 рублей, 43 дюйма — в 27990 рублей, 50 дюймов — 32990 рублей и 55 дюймов — 39990 рублей. 

Смартфоны Xiaomi и другие гаджеты бренда вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides
4
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Источник:
Xiaomi
Cсылки по теме:
В Беларуси представили прозрачный телевизор «послезавтрашнего дня»
Как переподключить пульт от Apple TV 4K, если он перестал работать
Как запустить трансляцию экрана смартфона на ноутбуке или компьютере
Купить рекламу

Рекомендации

Рекомендации

Как сменить шрифт часов на экране блокировки iPhone в iOS 16
«Сбербанк» наконец подключился к российской замене Apple Pay — СБПэй
Как привязать «Сбербанк» к СБПэй и платить айфоном без Apple Pay в России
«Яндекс» выпустил банковское приложение

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+243
Alex82
Олег, так про них же была уже статья!🤔 Или что-то путаю?
Вчера в 17:49
#
+480
pincher
Если честно… очень хочется купить, но мне кажется 2 ГБ оперативной памяти это слишком мало… хотя возможно я ошибаюсь🤔🤨😅🤷
Вчера в 18:23
#
st00p1dm0nkey
+3902
st00p1dm0nkey pincher
По параметрам очень похоже на ми стик 4к, можно посмотреть его работу на телеках в 4к и составить примерную картину, думаю +/- будет работать аналогично….но это не точно 🙃
2 часа назад в 23:06
#
+15
makc80
WiFi в каком диапазоне???
Вчера в 18:29
#
tellurian
+4965
tellurian
Почему на 32’’ моделях у большинства производителей только HD ready , а FHD?
Вчера в 21:34
#
+243
Alex82 tellurian
Экономят наверное. Или считают, что на маленькой диагонали, нет разницы🤷🏻‍♂️. Имхо
Вчера в 22:20
#
Купить рекламу