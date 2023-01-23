Xiaomi привезла в Россию бюджетные телевизоры с очень тонкой рамкой и Smart TV

Как и было обещано ранее, компания Xiaomi открыла возможность приобрести новую линейку телевизоров TV A2 в России. Подробности опубликованы на официальном сайте бренда.
По данным производителя, телевизоры Xiaomi TV A2 доступны на выбор в четырех конфигурациях: 32, 43, 50 и 55 дюймов. Каждая версия, кроме самой маленькой, предлагает разрешение дисплея 4К, а 32-дюймовый телевизор получил недорогую матрицу 1366х768 пикселей, динамики мощностью 10 Ватт и графику Mali G31 MP2.
Что касается трех более старших версий, то все они оснащены панелями 4К UHD с частотой обновления изображения 60 Гц и 90% охватом DCI-P3. Все три телевизора поддерживают HDR10 и Dolby Vision, а также получили динамики мощностью 12 Ватт. Что касается «железа», то работают они на 2 Гб оперативной памяти и 16 Гб постоянной, а также графическом чипсете ARM Mali G52 MP2.
Устройства выглядят стильно, рамка вокруг дисплея очень тонкая. У всех моделей присутствует модуль Bluetooth 5.0 и Wi-Fi, по три порта HDMI 2.0 и по два порта USB-A 2.0, а также порт Ethernet и 3,5 мм «аудиоджек». Телевизоры работают на базе Android TV 10 с поддержкой Google Assistant, Chromecast и магазином приложений Play Store.
Что касается цен, то версия на 32 дюйма обойдейтся в 15990 рублей, 43 дюйма — в 27990 рублей, 50 дюймов — 32990 рублей и 55 дюймов — 39990 рублей.
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