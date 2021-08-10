Xiaomi


Xiaomi раскрыла список моделей своих смартфонов, а также устройств суббрендов, которые получат поддержку «расширения памяти» в MIUI. Об этом рассказал зарубежный сайт Gizmochina.

Речь идет о функции, которая расширяет оперативную память за счет внутреннего хранилища. Это называют «виртуальной RAM» — по сути, в некоторых сценариях работы устройство может получить до 3 Гб такой памяти, частично используя встроенный накопитель. Ранее — в апреле 2021 года — компания анонсировала появление этой функции в будущей MIUI 12.5. Потом отдельные устройства брендов и линеек Redmi, POCO и Mi начали получать её с апдейтами системы.

Теперь же Xiaomi рассказала, каким устройствам станет доступна эта опция в ближайшее время, а какие получат её чуть позже. В числе тех смартфонов, которые уже могут обновиться и расширить память:
  • все смартфоны Xiaomi и суббрендов с процессорами Snapdragon 888, 870 и 865 (за исключением Mi MIX Fold)
  • POCO X3 GT
  • Redmi Note 10 Pro 5G
  • Redmi Note 9 5G
  • Redmi Note 9T 5G
  • Redmi 9T
  • Redmi Note 8.
А эти устройства получат поддержку «расширения памяти» в ближайшее время:
  • Xiaomi Mi MIX 4
  • Xiaomi Mi 11 Lite NE
  • Redmi Note 10
  • Redmi Note 10S
  • Redmi Note 10 5G
  • Redmi Note 10i
  • Redmi 10
  • Redmi 9i
  • Redmi 9C
  • Redmi 9A
  • Redmi Note 8Т
  • Redmi Note 8 2021 года.
Xiaomi обещает, что впоследствии «расширение памяти» получат и другие устройства компании — это будет особенно полезно бюджетным смартфонам, объем оперативной памяти в которых зачастую составляет от 1 до 4 Гб. 



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Источник:

Gizmochina Gizmochina

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