все смартфоны Xiaomi и суббрендов с процессорами Snapdragon 888, 870 и 865 (за исключением Mi MIX Fold)

POCO X3 GT

Redmi Note 10 Pro 5G

Redmi Note 9 5G

Redmi Note 9T 5G

Redmi 9T

Redmi Note 8.

Xiaomi Mi MIX 4

Xiaomi Mi 11 Lite NE

Redmi Note 10

Redmi Note 10S

Redmi Note 10 5G

Redmi Note 10i

Redmi 10

Redmi 9i

Redmi 9C

Redmi 9A

Redmi Note 8Т

Redmi Note 8 2021 года.

Xiaomi раскрыла список моделей своих смартфонов, а также устройств суббрендов, которые получат поддержку «расширения памяти» в MIUI. Об этом рассказал зарубежный сайт Gizmochina.Речь идет о функции, которая расширяет оперативную память за счет внутреннего хранилища. Это называют «виртуальной RAM» — по сути, в некоторых сценариях работы устройство может получить до 3 Гб такой памяти, частично используя встроенный накопитель. Ранее — в апреле 2021 года — компания анонсировала появление этой функции в будущей MIUI 12.5. Потом отдельные устройства брендов и линеек Redmi, POCO и Mi начали получать её с апдейтами системы.Теперь же Xiaomi рассказала, каким устройствам станет доступна эта опция в ближайшее время, а какие получат её чуть позже.Xiaomi обещает, что впоследствии «расширение памяти» получат и другие устройства компании — это будет особенно полезно бюджетным смартфонам, объем оперативной памяти в которых зачастую составляет от 1 до 4 Гб.