Xiaomi выпустила идеальный девайс для лентяев и жаркого лета

Компания Xiaomi представила напольный вентилятор с дистанционным управлением. О нем пишет IT Home.
Согласно источнику, Mijia DC inverter Pro получился очень легкий и тонкий — всего 8,7 см толщиной. Он поставляется в упаковке, которую можно использовать как чехол для хранения, так как вентилятор быстро разбирается.
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Фото: Xiaomi
Скорость вращения семи лопастей в 100 уровней можно регулировать удаленно с помощью HyperOS Connect, поскольку работает на упрощенной версии этой ОС. Больше не придется постоянно подходить к вентилятору, чтобы нажимать на кнопки скорости.
Кроме розетки, вентилятор можно запитать даже от пауэрбанка с помощью USB-C, правда, его выходная мощность должна быть не ниже 18 Ватт. Ценник составляет 399 юаней, или примерно 5000 рублей по курсу на сегодня.