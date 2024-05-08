Xiaomi выпустила идеальный девайс для лентяев и жаркого лета



Компания Xiaomi представила напольный вентилятор с дистанционным управлением. О нем пишет IT Home.



Согласно источнику, Mijia DC inverter Pro получился очень легкий и тонкий — всего 8,7 см толщиной. Он поставляется в упаковке, которую можно использовать как чехол для хранения, так как вентилятор быстро разбирается.









Фото: Xiaomi



Скорость вращения семи лопастей в 100 уровней можно регулировать удаленно с помощью HyperOS Connect, поскольку работает на упрощенной версии этой ОС. Больше не придется постоянно подходить к вентилятору, чтобы нажимать на кнопки скорости.



Кроме розетки, вентилятор можно запитать даже от пауэрбанка с помощью USB-C, правда, его выходная мощность должна быть не ниже 18 Ватт. Ценник составляет 399 юаней, или примерно 5000 рублей по курсу на сегодня. Скорость вращения семи лопастей в 100 уровней можно регулировать удаленно с помощью HyperOS Connect, поскольку работает на упрощенной версии этой ОС. Больше не придется постоянно подходить к вентилятору, чтобы нажимать на кнопки скорости.Кроме розетки, вентилятор можно запитать даже от пауэрбанка с помощью USB-C, правда, его выходная мощность должна быть не ниже 18 Ватт. Ценник составляет 399 юаней, или примерно 5000 рублей по курсу на сегодня.