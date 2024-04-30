Xiaomi завершила обновление знакового смартфона, а потом внезапно прислала ему HyperOS



Компания Xiaomi выпустила свою новую HyperOS для старого смартфона, который уже не получал обновлений. На это обратил внимание MyDrivers.



Согласно источнику, речь идет о Xiaomi MIX 4. Он вышел в 2021 году и стал первым смартфоном бренда с подэкранной фронтальной камерой — то есть, в его дисплее не было ни одного выреза. Помимо этого, устройство получило керамический корпус, процессор Snapdragon 888+ и аккумулятор емкостью 4500 мАч с поддержкой зарядки до 120 Ватт.







В прошлом году Xiaomi официально сообщила, что смартфон больше не будет получать обновлений прошивки, что очень огорчило его владельцев — ведь «железо» еще хоть куда. Теперь же они получили сюрприз в виде неанонсированного обновления до HyperOS. Сборка весит около 5,4 Гб и постепенно распространяется для всех пользователей Xiaomi MIX 4.