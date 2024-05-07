Яндекс 360 круто прокачал функции ряда сервисов

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Новые возможности появились в Мессенджере, Телемосте, Календаре, Трекере и Документах. Работа с Почтой стала еще удобнее, а дизайн панели администратора преобразился.Пользователям Трекера теперь доступен более функциональный API, а также массовые операции в проектах и портфелях. На странице портфеля появилась возможность настраивать фильтры и сортировать результаты. А еще добавились новые инструменты для визуализации диаграмм.Теперь пользователи Windows могут делиться даже свернутыми окнами во время видеоконференции. В приложениях Телемоста на iOS и Android появилось подавление посторонних шумов и эхо, а в программе на ПК стала доступна функция подключения к звонкам без звука или видео по умолчанию.В веб-версии Мессенджера появилась шапка для быстрого переключения между сервисами. Приложение тоже стало функциональнее: через уведомления на Android теперь можно отметить сообщение прочитанным с помощью специальной кнопки. Звонки в Мессенджере в формате 1:1 теперь проходят с помощью технологий Телемоста, что позволило повысить их качество. А в Документах в два раза увеличился максимальный размер файлов для совместной работы — до 60 МБ.В Яндекс 360 для бизнеса упростили навигацию для администраторов организаций. В панели управления можно сгруппировать разделы, чтобы ускорить поиск нужного.Пуш-уведомления в Календаре и делегирование ящиков через API в Почте. В мобильном приложении Яндекс Почты, через которое открывается Календарь, появились пуш-уведомления о событиях. Их можно настроить как для отдельного календаря, так и для конкретной записи в расписании. Также теперь с помощью запросов к API 360 администраторы организаций могут настраивать делегирование почтовых ящиков, ограничивать и удалять права доступа и проверять их по пользователям и ресурсам.