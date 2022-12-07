«Яндекс Еда» начала использовать Bluetooth-метки для ускорения доставки и более точного прогноза ожидания

«Яндекс Еда» внедрила новую технологию, которая поможет оптимизировать время, проведенное курьером в ресторане. Об этом сообщает сам «Яндекс».Для улучшения качества работы «Яндекс Еда» начинает тестировать навигационные маячки beacon (биконы). Они помогают быстро и точно определить, когда курьер вошел в ресторан и забрал заказ. Данные, которые собираются с «биконов», помогут ресторанам повысить скорость работы с онлайн-заказами, сервису — точнее прогнозировать время приготовлени блюд, а курьеру — тратить меньше времени в ресторане и быстрее доставлять заказы.Beacon — это небольшая Bluetooth-метка, которая устанавливается рядом с окном выдачи заказов. Маячок обменивается информацией со смартфоном курьера, когда он появляется в ресторане, после чего данные сразу попадают на сервер. Точность «бикона» в плане определения местоположения курьера составляет несколько метров.Эта технология позволит сделать более прозрачным то, что происходит в ресторане. Заведения будут получать отчеты, в каких точках сети заказы задерживают, и смогут принимать меры. А алгоритмы «Яндекс Еды» смогут точнее показывать клиентам время приготовления и доставки заказа.Помимо перечисленных преимуществ, курьеру больше не придется вручную менять статус в приложении — при контакте с beacon он изменится автоматически. Сейчас «Яндекс Еда» уже тестирует «биконы» в сети «Много лосося» в Москве и Санкт-Петербурге, а в скором времени метки появятся в некоторых отделениях «Вкусно — и точка».