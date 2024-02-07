«Яндекс» начал продавать собственные ноутбуки под брендом Lunnen

Фото: Яндекс Маркет
«Яндекс Маркет» объявил о запуске собственного бренда компьютерной техники Lunnen. О нем написали в РБК.
Согласно источнику, маркетплейс уже начал продавать две модели ноутбуков Lunnen из линейки Ground. В перспективе «Яндекс» планирует выпускать настольные ПК, планшеты, мониторы, принтеры и другую технику — до конца 2024 года планируется представить несколько десятков моделей.
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Техника Lunnen производится в Китае, причем «Яндекс Маркет» выбирает «крупнейшие фабрики» и «лидеров из каждого сегмента». Объемы производства и инвестиций маркетплейс не назвал, но уточнил, что некоторые ноутбуки будут выпускаться на собственной ПО — две текущие модели работают на Windows 11. Электроника Lunnen будет продаваться в том числе за пределами «Яндекс Маркета».
Напомним, что у «Яндекс Маркета» уже есть несколько брендов, например, телевизоры Tuvio и товары для дома Pragma.