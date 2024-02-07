«Яндекс» начал продавать собственные ноутбуки под брендом Lunnen



Фото: Яндекс Маркет





«Яндекс Маркет» объявил о запуске собственного бренда компьютерной техники Lunnen. О нем написали в РБК.



Согласно источнику, маркетплейс уже начал продавать две модели ноутбуков Lunnen из линейки Ground. В перспективе «Яндекс» планирует выпускать настольные ПК, планшеты, мониторы, принтеры и другую технику — до конца 2024 года планируется представить несколько десятков моделей.



