«Яндекс» создал новую выгодную семейную подписку на свои сервисы

Компания «Яндекс» запустила новый семейный тариф для услуги «360». Об этом можно узнать на официальном сайте.До сих пор пользователям «Яндекса» были доступны три варианта индивидуальной подписки «360». Недавно на тариф «Премиум» была приятная скидка при условии оплаты на два года вперед. Теперь же появился «Семейный Премиум»: подписку можно разделить между родственниками, друзьями или единомышленниками и для каждого участника цена получится более выгодной. Экономия составит до 80% в год.К подписке «Семейный Премиум» можно подключить до 8 аккаунтов. Каждый участник получит 1 ТБ хранилища на «Яндекс Диске», безлимит для фото и видео со смартфона, возможность создать персональный email-адрес и другие «плюшки» сервиса. Стоимость такой подписки составляет 599 рублей в месяц или 3590 рублей в год. Получается, что при условии подключения еще семерых человек каждый будет платить по 75 рублей в месяц или 450 рублей в год. Приглашение в подписку отправляется по почте или в мессенджер, а за оплату отвечает организатор группы.Напомним, что в подписку «Яндекс 360» включаются сервисы «Почта», «Диск», «Календарь», «Заметки» и «Документы». Кроме того, для премиум-пользователей доступна приоритетная поддержка.