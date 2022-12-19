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«Яндекс» запустил новый сервис для подписчиков «Плюса»

Олег

Яндекс


Компания «Яндекс» объявила о старте нового сервиса для тех, кто пользуется подпиской «Плюс». Об этом пишет Forbes.

Согласно источнику, речь идет о сервисе «Букмейт». По сути, это перезапуск известного каталога с аналогичным названием, владелец которого был внесен Минюстом РФ в список СМИ-иноагентов. Тогда «Яндекс» приобрел лицензию на использование технологической платформы и теперь запускает собственный сервис на её базе.

Теперь в подписке «Яндекс Плюс» появится новая опция «Букмейт» — она предоставляет доступ к более чем 170 000 электронных и аудиокниг из каталогов издательств «Эксмо», АСТ, «МИФ», Альпина» и так далее. Книги доступны в мобильном приложении «Букмейт» для iOS и Android, в сервисе «Музыка», а также на устройствах с «Алисой».

Пользователям с подключенной подпиской «Яндекс Плюс» новая опция обойдется в дополнительные 100 рублей в месяц, а без подписки «Букмейт» стоит 399 рублей в месяц. Те, у кого сохранилась активная подписка на оригинальный сервис с аналогичным названием, получат доступ к бонусам «Яндекс Плюса» до конца её действия. 

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Источник:
Forbes.ru
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