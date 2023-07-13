Запущена полноценная замена Wi-Fi — это Li-Fi 802.11bb

Фото: Android Police
Ассоциация инженеров электроники официально приняла Li-Fi — новый стандарт беспроводной передачи данных. Об этом пишет Tom’s Hardware.
Ранее мы уже рассказывали о Li-Fi в момент его презентации. Тогда стандарт был представлен как технология, а еще создатели привезли на выставку роутер и пару смартфонов с поддержкой Li-Fi (на фото выше). Протокол представляет из себя оптическую передачу информации с использованием инфракрасного света. Его главным преимуществом является чистота сигнала: в отличие от Wi-Fi и других радиочастот, он не «засоряется» при обилии приемников и передатчиков на небольшой площади.
Оптический приемник для смартфона. Фото: pureLiFi
Теперь же IEEE — Институт инженеров электротехники и электроники — официально принял новый стандарт беспроводной связи. Это событие должно подстегнуть индустрию к внедрению Li-Fi в свои гаджеты и инфраструктуру. Эксперты отрасли ожидают, что до февраля 2024 года в мире появится ряд девайсов с поддержкой Li-Fi.
Ассоциация инженеров электроники официально приняла Li-Fi — новый стандарт беспроводной передачи данных. Об этом пишет Tom’s Hardware.
Ранее мы уже рассказывали о Li-Fi в момент его презентации. Тогда стандарт был представлен как технология, а еще создатели привезли на выставку роутер и пару смартфонов с поддержкой Li-Fi (на фото выше). Протокол представляет из себя оптическую передачу информации с использованием инфракрасного света. Его главным преимуществом является чистота сигнала: в отличие от Wi-Fi и других радиочастот, он не «засоряется» при обилии приемников и передатчиков на небольшой площади.
Оптический приемник для смартфона. Фото: pureLiFi
Теперь же IEEE — Институт инженеров электротехники и электроники — официально принял новый стандарт беспроводной связи. Это событие должно подстегнуть индустрию к внедрению Li-Fi в свои гаджеты и инфраструктуру. Эксперты отрасли ожидают, что до февраля 2024 года в мире появится ряд девайсов с поддержкой Li-Fi.