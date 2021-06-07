Компания Apple анонсировала watchOS 8. Обновление позволит ещё более тщательно следить за показателями здоровья и более эффективно заниматься спортом.
С помощью часов можно будет проводить измерять частоту дыхания, проводить дыхательные упражнения и следить за своим прогрессом. Также появится поддержка нескольких новых видов упражнений, в том числе пилатес и медитацию.
В сервис Fitness+ (который недоступен в России) появятся новые типы тренировок под плейлисты с музыкой, созданной или подобранной известными музыкантами (например, Lady Gaga).
В качестве циферблата можно использовать фотографии из галереи, причём благодаря анимации лица будут казаться объёмными. Упрощена отправка сообщений — можно их надиктовывать и добавлять в текст эмодзи. На часах будет отображаться прогноз погоды на ближайшее время и можно устанавливать несколько напоминаний.
Из пресс-релиза Apple:
Новые функции доступа с Wallet
С Apple Watch невероятно удобно пользоваться Apple Pay и Wallet для безопасной бесконтактной оплаты покупок в магазинах и поездок в общественном транспорте. В watchOS 8 у пользователей появятся ещё более удобные возможности бесконтактного доступа к важным вещам и часто посещаемым местам, — и это будет легко, надёжно и безопасно.
Технология Ultra Wideband, впервые представленная на WWDC в 2020 году, теперь поддерживается для цифровых ключей от автомобиля на Apple Watch Series 6. С помощью Apple Watch пользователи могут безопасно разблокировать свой автомобиль на расстоянии, а также запускать двигатель с водительского места.1 Этой осенью также появится возможность добавлять в Wallet ключи от дома, офиса или отеля, чтобы отпирать замки с Apple Watch.2 Позже в этом году в некоторых штатах США появится возможность добавлять в Wallet водительские права или удостоверение личности государственного образца. Первым местом, где можно будет использовать цифровые удостоверения личности, станут избранные пункты контроля Администрации транспортной безопасности США.
Обновлённое приложение «Дом»
Обновлённое приложение «Дом» в watchOS 8 обеспечивает ещё более удобный доступ к аксессуарам и сценариям, которые могут понадобиться в определённый момент, а также возможность управлять аксессуарами в отдельных комнатах. Пользователи, у которых есть камера с поддержкой HomeKit, могут прямо на запястье увидеть, кто находится возле их двери. На Apple Watch также можно коснуться кнопки «Интерком», чтобы быстро сделать объявление с трансляцией во всём доме или в отдельных комнатах через HomePod, HomePod mini или другие персональные устройства.
Новые виды тренировок
В watchOS 8 появились два новых популярных вида тренировок, которые полезны и для физической формы, и для ясности ума: тайцзицюань и пилатес. В этих новых видах тренировок задействуются специально созданные надёжные алгоритмы, которые позволяют измерить частоту сердечных сокращений и интенсивность движений, чтобы получить точные показатели активности.
Новый подход к осознанности
Сегодня люди всё больше понимают, насколько важно выделять моменты для спокойных размышлений в течение дня. В watchOS 8 приложение «Дыхание» было переименовано в «Осознанность». Теперь в нём можно найти не только улучшенные дыхательные упражнения, но и новые виды практик — сеансы размышления. Уделить сосредоточенным мыслям предлагается всего лишь одну минуту. Такой сеанс можно провести где угодно и в любой момент. Каждый сеанс размышления начинается с уникального приветствия, которое приглашает подумать о положительных сторонах жизни. Например, может появиться предложение: «Вспомните недавний момент, когда Вы ощущали спокойствие. Перенесите это чувство в настоящий момент». Или: «Подумайте о вещи, за наличие которой Вы благодарны. Почему Вы так цените эту вещь?» Во время сеансов дыхания и размышления приложение демонстрирует великолепные новые анимации и предлагает советы, которые помогут извлечь из сеанса максимум пользы.
Частота дыхания во сне
На Apple Watch уже сейчас можно задавать особые настройки перед отходом ко сну, чтобы лучше высыпаться, и отслеживать такие показатели, как время сна, пульс во сне и уровень кислорода в крови. В watchOS 8 пользователи могут просматривать ещё больше информации о своём организме, например частоту дыхания во сне — количество вдохов-выдохов в минуту. Для измерения этого показателя Apple Watch задействуют встроенный акселерометр. Частоту дыхания во сне и тренды её изменения можно просматривать в приложении «Здоровье» на iPhone. Разработчики также могут получать доступ к этому показателю через HealthKit (с разрешения пользователя).
Циферблат «Портреты» и приложение «Фото»
Циферблат «Фото» — самый популярный на Apple Watch. В watchOS 8 появятся новые способы просматривать любимые фото и взаимодействовать с ними прямо на запястье. Новый циферблат «Портреты» оживляет великолепные портретные фото, снятые на iPhone, добавляя к ним захватывающий многослойный эффект: лица на фото автоматически распознаются и выделяются из фона. Приложение «Фото» также обновлено: в нём появились новые способы просмотра и навигации по коллекциям, Воспоминания и фото из Подборки автоматически синхронизируются на Apple Watch, а с новой страницы экспорта можно делиться снимками через Сообщения и Почту.
Сообщения и Контакты
Общение на Apple Watch стало ещё удобнее благодаря новым инструментам в Сообщениях. В одном и том же сообщении можно использовать функцию «От руки», диктовку и эмодзи, а в надиктованных сообщениях можно редактировать текст. Чтобы легко добавить выразительности в сообщение, достаточно ввести слово или фразу и выбрать из сотен популярных вариантов GIF-анимации.
В watchOS 8 также добавлено приложение «Контакты». Теперь контакты можно просматривать, добавлять, редактировать и пересылать другим пользователям прямо на Apple Watch.
Фокусирование
watchOS 8 поддерживает Фокусирование — мощный набор инструментов в iOS 15, помогающий пользователям не отвлекаться от текущего занятия. На Apple Watch автоматически синхронизируются все режимы Фокусирования, настроенные в iOS. Уведомления от людей и приложений фильтруются в зависимости от того, чем сейчас занят пользователь. watchOS 8 задействует интеллектуальные функции Apple Watch и предлагает режимы Фокусирования на основе того, как используется устройство: например, при запуске тренировки предлагается Фокусирование для фитнеса.
Другие новые функции в watchOS 8
- На Apple Watch теперь можно устанавливать несколько таймеров и присваивать им названия с помощью Siri (например «Таймер стирки» или «Таймер готовки»).
- В watchOS 8 режим «Всегда вкл.» для дисплея поддерживается ещё большим количеством приложений: в их числе Карты, Осознанность, экран «Исполняется», Телефон, Подкасты, Секундомер, Таймеры, Диктофон и другие. Кроме того, в watchOS 8 разработчикам будет ещё проще предлагать пользователям актуальные данные благодаря API «Всегда вкл.» для сторонних приложений.
- Благодаря технологии AssistiveTouch пользователи с особыми потребностями могут управлять Apple Watch, даже не касаясь дисплея: Apple Watch распознают простые движения руки, на которой надеты часы. Задействуя встроенные датчики движения, пользователи могут отвечать на входящие вызовы, управлять указателем на дисплее и открывать меню действий, из которого можно открыть Центр уведомлений, Пункт управления и другие функции.
- Новое приложение Найти вещи на Apple Watch даёт возможность находить предметы, к которым прикреплён трекер, с помощью сети Локатора. А новое приложение Найти устройства помогает находить потерянные устройства Apple, на которых выполнен вход с тем же Apple ID.
- В обновлённом приложении Музыкапользователи могут делиться песнями, альбомами и плейлистами через Сообщения и Почту, а музыка и радио теперь доступны в одном приложении.
- Приложение «Погода» теперь показывает оповещения об экстремальных погодных условиях, когда государственные службы предупреждают об опасных природных явлениях. Приложение также оповещает об осадках в следующий час и поддерживает новые расширения.
- Семейная настройка поддерживает добавление проездных билетов на общественный транспорт в Гонконге, Японии и некоторых городах материкового Китая и США. А в Календарь и Почту теперь можно добавить учётную запись Google.
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