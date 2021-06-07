На Apple Watch теперь можно устанавливать несколько таймеров и присваивать им названия с помощью Siri (например «Таймер стирки» или «Таймер готовки»).

В watchOS 8 режим «Всегда вкл.» для дисплея поддерживается ещё большим количеством приложений: в их числе Карты, Осознанность, экран «Исполняется», Телефон, Подкасты, Секундомер, Таймеры, Диктофон и другие. Кроме того, в watchOS 8 разработчикам будет ещё проще предлагать пользователям актуальные данные благодаря API «Всегда вкл.» для сторонних приложений.

Благодаря технологии AssistiveTouch пользователи с особыми потребностями могут управлять Apple Watch, даже не касаясь дисплея: Apple Watch распознают простые движения руки, на которой надеты часы. Задействуя встроенные датчики движения, пользователи могут отвечать на входящие вызовы, управлять указателем на дисплее и открывать меню действий, из которого можно открыть Центр уведомлений, Пункт управления и другие функции.

Новое приложение Найти вещи на Apple Watch даёт возможность находить предметы, к которым прикреплён трекер, с помощью сети Локатора. А новое приложение Найти устройства помогает находить потерянные устройства Apple, на которых выполнен вход с тем же Apple ID.

В обновлённом приложении Музыкапользователи могут делиться песнями, альбомами и плейлистами через Сообщения и Почту, а музыка и радио теперь доступны в одном приложении.

Приложение «Погода» теперь показывает оповещения об экстремальных погодных условиях, когда государственные службы предупреждают об опасных природных явлениях. Приложение также оповещает об осадках в следующий час и поддерживает новые расширения.

Семейная настройка поддерживает добавление проездных билетов на общественный транспорт в Гонконге, Японии и некоторых городах материкового Китая и США. А в Календарь и Почту теперь можно добавить учётную запись Google.







Компания Apple анонсировала watchOS 8. Обновление позволит ещё более тщательно следить за показателями здоровья и более эффективно заниматься спортом.С помощью часов можно будет проводить измерять частоту дыхания, проводить дыхательные упражнения и следить за своим прогрессом. Также появится поддержка нескольких новых видов упражнений, в том числе пилатес и медитацию.В сервис Fitness+ (который недоступен в России) появятся новые типы тренировок под плейлисты с музыкой, созданной или подобранной известными музыкантами (например, Lady Gaga).В качестве циферблата можно использовать фотографии из галереи, причём благодаря анимации лица будут казаться объёмными. Упрощена отправка сообщений — можно их надиктовывать и добавлять в текст эмодзи. На часах будет отображаться прогноз погоды на ближайшее время и можно устанавливать несколько напоминаний.Новые функции доступа с WalletС Apple Watch невероятно удобно пользоваться Apple Pay и Wallet для безопасной бесконтактной оплаты покупок в магазинах и поездок в общественном транспорте. В watchOS 8 у пользователей появятся ещё более удобные возможности бесконтактного доступа к важным вещам и часто посещаемым местам, — и это будет легко, надёжно и безопасно.Технология Ultra Wideband, впервые представленная на WWDC в 2020 году, теперь поддерживается для цифровых ключей от автомобиля на Apple Watch Series 6. С помощью Apple Watch пользователи могут безопасно разблокировать свой автомобиль на расстоянии, а также запускать двигатель с водительского места.1 Этой осенью также появится возможность добавлять в Wallet ключи от дома, офиса или отеля, чтобы отпирать замки с Apple Watch.2 Позже в этом году в некоторых штатах США появится возможность добавлять в Wallet водительские права или удостоверение личности государственного образца. Первым местом, где можно будет использовать цифровые удостоверения личности, станут избранные пункты контроля Администрации транспортной безопасности США.Обновлённое приложение «Дом»Обновлённое приложение «Дом» в watchOS 8 обеспечивает ещё более удобный доступ к аксессуарам и сценариям, которые могут понадобиться в определённый момент, а также возможность управлять аксессуарами в отдельных комнатах. Пользователи, у которых есть камера с поддержкой HomeKit, могут прямо на запястье увидеть, кто находится возле их двери. На Apple Watch также можно коснуться кнопки «Интерком», чтобы быстро сделать объявление с трансляцией во всём доме или в отдельных комнатах через HomePod, HomePod mini или другие персональные устройства.Новые виды тренировокВ watchOS 8 появились два новых популярных вида тренировок, которые полезны и для физической формы, и для ясности ума: тайцзицюань и пилатес. В этих новых видах тренировок задействуются специально созданные надёжные алгоритмы, которые позволяют измерить частоту сердечных сокращений и интенсивность движений, чтобы получить точные показатели активности.Новый подход к осознанностиСегодня люди всё больше понимают, насколько важно выделять моменты для спокойных размышлений в течение дня. В watchOS 8 приложение «Дыхание» было переименовано в «Осознанность». Теперь в нём можно найти не только улучшенные дыхательные упражнения, но и новые виды практик — сеансы размышления. Уделить сосредоточенным мыслям предлагается всего лишь одну минуту. Такой сеанс можно провести где угодно и в любой момент. Каждый сеанс размышления начинается с уникального приветствия, которое приглашает подумать о положительных сторонах жизни. Например, может появиться предложение: «Вспомните недавний момент, когда Вы ощущали спокойствие. Перенесите это чувство в настоящий момент». Или: «Подумайте о вещи, за наличие которой Вы благодарны. Почему Вы так цените эту вещь?» Во время сеансов дыхания и размышления приложение демонстрирует великолепные новые анимации и предлагает советы, которые помогут извлечь из сеанса максимум пользы.Частота дыхания во снеНа Apple Watch уже сейчас можно задавать особые настройки перед отходом ко сну, чтобы лучше высыпаться, и отслеживать такие показатели, как время сна, пульс во сне и уровень кислорода в крови. В watchOS 8 пользователи могут просматривать ещё больше информации о своём организме, например частоту дыхания во сне — количество вдохов-выдохов в минуту. Для измерения этого показателя Apple Watch задействуют встроенный акселерометр. Частоту дыхания во сне и тренды её изменения можно просматривать в приложении «Здоровье» на iPhone. Разработчики также могут получать доступ к этому показателю через HealthKit (с разрешения пользователя).Циферблат «Портреты» и приложение «Фото»Циферблат «Фото» — самый популярный на Apple Watch. В watchOS 8 появятся новые способы просматривать любимые фото и взаимодействовать с ними прямо на запястье. Новый циферблат «Портреты» оживляет великолепные портретные фото, снятые на iPhone, добавляя к ним захватывающий многослойный эффект: лица на фото автоматически распознаются и выделяются из фона. Приложение «Фото» также обновлено: в нём появились новые способы просмотра и навигации по коллекциям, Воспоминания и фото из Подборки автоматически синхронизируются на Apple Watch, а с новой страницы экспорта можно делиться снимками через Сообщения и Почту.Сообщения и КонтактыОбщение на Apple Watch стало ещё удобнее благодаря новым инструментам в Сообщениях. В одном и том же сообщении можно использовать функцию «От руки», диктовку и эмодзи, а в надиктованных сообщениях можно редактировать текст. Чтобы легко добавить выразительности в сообщение, достаточно ввести слово или фразу и выбрать из сотен популярных вариантов GIF-анимации.В watchOS 8 также добавлено приложение «Контакты». Теперь контакты можно просматривать, добавлять, редактировать и пересылать другим пользователям прямо на Apple Watch.ФокусированиеwatchOS 8 поддерживает Фокусирование — мощный набор инструментов в iOS 15, помогающий пользователям не отвлекаться от текущего занятия. На Apple Watch автоматически синхронизируются все режимы Фокусирования, настроенные в iOS. Уведомления от людей и приложений фильтруются в зависимости от того, чем сейчас занят пользователь. watchOS 8 задействует интеллектуальные функции Apple Watch и предлагает режимы Фокусирования на основе того, как используется устройство: например, при запуске тренировки предлагается Фокусирование для фитнеса.Другие новые функции в watchOS 8