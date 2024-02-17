5 гиковских штук с AliExpress, которые вы захотите. Например, Bluetooth-колонка с механической клавиатурой и ретро-консоль

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В этой подборке мы 5 необычных штук, которые порадуют любителей необычных гаджетов. Большинство устройств мы уже успели опробовать в деле самостоятельно.
Bluetooth-колонка Divoom Ditoo PlusЭтот портативный спикер выполнен в дизайне ретро-компьютера. На пиксельный мониторчик можно выводить картинки со смартфона и запускать простенькие игры. Для управления функциональностью используется механическая клавиатура и рычаг.
При всех перечисленных возможностях колонка еще и звучит вполне недурно. Divoom Ditoo Plus — приятный и функциональный предмет интерьера.
Моя распаковка:
Один из комментариев: колонка соединяется с любым устройством через Bluetooth и не теряет сигнал на расстоянии до 10 м. Дополнительно имеется возможность воспроизводить звук с карт памяти. Аккумулятор на 3000 мАч обеспечивает до 8 часов работы без подзарядки.
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Xiaomi Mijia Bedside Lamp 2Этот умный светильник стал моим любимым гаджетом 2023 года. У него минималистичный дизайн, а огромный выбор свечения позволяет подобрать нужную атмосферу и дополнить интерьер.
Светильник управляется с помощью фирменного приложения Mi Home, а также есть поддержка Apple HomeKit. Из моего любимого — сценарии. Можно настроить включение и отключение по приходу или уходу из дома.
Один из комментариев: балдёжный светильник, не смогу передать этот мягкий и приятный свет в фото (хотя очень попытаюсь). Фишки некоторые не работают в приложении умного дома от Яндекс. А так создаёт уют. Отправили СДЕКом, дошло очень быстро (около 4 дней). Адаптер питания идёт для китайского рынка. НО!!! В комплекте идёт переходник который неплохо садится в розетку и в итоге вид имеет, как будто европейский, просто очень красивый.
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Гибкий держатель для смартфонаМастхэв-штука для ленивых. Можно установить рядом с кроватью или диваном для просмотра видосиков. На этом сценарии применения не заканчиваются. Этот штатив от Baseus также будет полезен в ситуациях, если вы используете свой айфон в качестве веб-камеры. С помощью этой штуки можно будет подобрать правильный ракурс.
Один из комментариев: быстрая доставка. За 10 дней в Реутов (Московская область) в пункт выдачи магазина «пятёрочка». Товар соответствует описанию. Крепление подойдёт к толстой столешнице. Сильно не затягивайте крепление, все же оно пластмассовое. Часть, которая держит телефон прочная. Тяжело гнётся. Айфон 12 в чехле залез без проблем.
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Портативная консоль для ретро-игр Anbernic RG35XX PLUSНезаменимый гаджет для всех, кто считает, что раньше игры были увлекательнее, а также для тех, кто хочет погрузиться в детство или начать знакомство с историей видеоигр. Anbernic замутили невероятно удобный и кайфовый гаджет, который поддерживает эмуляцию всех самых популярных консолей, в том числе Dendy (NES), Sega и PlayStation.
Консоль поставляется с карточкой памяти, на которую установлена операционная система и огромный набор игр. Также имеется слот для второй карточки. Есть порт мини-HDMI для подключения внешнего монитора, а дополнительные контроллеры для игры вдвоем можно присоединить по Bluetooth. Anbernic RG35XX PLUS доступна в белом, сером и черным (прозрачном) корпусе.
Моя распаковка:
Один из комментариев: всё в лучшем виде! Держать консоль очень удобно, с закачкой игр проблем нет. Доволен как слон. Продавца — рекомендую! Доставили очень быстро! Всем ретрогеймерам - советую!
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Механическая клавиатура MelGeek Mojo68Это настоящая царь-клавиатура. Минималистичный дизайн. Прозрачный корпус. RGB-подсветка. Поддержка Mac, Windows и Linux. Возможность подключения к 8 девайсам.
MelGeek Mojo68 станет украшением любого рабочего стола. Есть поддержка горячей замены клавиш и свитчей. К слову о свитчах, клавиатура доступна на переключателях Gateron White Pro, Kailh Plastic Switch или Gateron Brown Pro. Управлять функциональностью можно с помощью фирменного приложения.
Один из комментариев: уникальный дизайн, отличный звук, отличный отклик в игре в беспроводном режиме.
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