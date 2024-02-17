5 гиковских штук с AliExpress, которые вы захотите. Например, Bluetooth-колонка с механической клавиатурой и ретро-консоль

Георгий
Клавиатура MelGeek Mojo68

Мы регулярно знакомим вас с интересными находками и скидками с площадки AliExpress. Все заметки вы сможете найти в соответствующем разделе «Надо брать».

В этой подборке мы 5 необычных штук, которые порадуют любителей необычных гаджетов. Большинство устройств мы уже успели опробовать в деле самостоятельно.

Bluetooth-колонка Divoom Ditoo Plus

Этот портативный спикер выполнен в дизайне ретро-компьютера. На пиксельный мониторчик можно выводить картинки со смартфона и запускать простенькие игры. Для управления функциональностью используется механическая клавиатура и рычаг.

Divoom Ditoo Plus

При всех перечисленных возможностях колонка еще и звучит вполне недурно. Divoom Ditoo Plus — приятный и функциональный предмет интерьера.

Моя распаковка:



Один из комментариев: колонка соединяется с любым устройством через Bluetooth и не теряет сигнал на расстоянии до 10 м. Дополнительно имеется возможность воспроизводить звук с карт памяти. Аккумулятор на 3000 мАч обеспечивает до 8 часов работы без подзарядки.

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Xiaomi Mijia Bedside Lamp 2

Этот умный светильник стал моим любимым гаджетом 2023 года. У него минималистичный дизайн, а огромный выбор свечения позволяет подобрать нужную атмосферу и дополнить интерьер.

Xiaomi Mijia Bedside Lamp 2

Светильник управляется с помощью фирменного приложения Mi Home, а также есть поддержка Apple HomeKit. Из моего любимого — сценарии. Можно настроить включение и отключение по приходу или уходу из дома.

Xiaomi Mijia Bedside Lamp 2

Один из комментариев: балдёжный светильник, не смогу передать этот мягкий и приятный свет в фото (хотя очень попытаюсь). Фишки некоторые не работают в приложении умного дома от Яндекс. А так создаёт уют. Отправили СДЕКом, дошло очень быстро (около 4 дней). Адаптер питания идёт для китайского рынка. НО!!! В комплекте идёт переходник который неплохо садится в розетку и в итоге вид имеет, как будто европейский, просто очень красивый.

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Гибкий держатель для смартфона

Мастхэв-штука для ленивых. Можно установить рядом с кроватью или диваном для просмотра видосиков. На этом сценарии применения не заканчиваются. Этот штатив от Baseus также будет полезен в ситуациях, если вы используете свой айфон в качестве веб-камеры. С помощью этой штуки можно будет подобрать правильный ракурс.

Гибкий держатель для смартфона

Один из комментариев: быстрая доставка. За 10 дней в Реутов (Московская область) в пункт выдачи магазина «пятёрочка». Товар соответствует описанию. Крепление подойдёт к толстой столешнице. Сильно не затягивайте крепление, все же оно пластмассовое. Часть, которая держит телефон прочная. Тяжело гнётся. Айфон 12 в чехле залез без проблем.

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Портативная консоль для ретро-игр Anbernic RG35XX PLUS

Незаменимый гаджет для всех, кто считает, что раньше игры были увлекательнее, а также для тех, кто хочет погрузиться в детство или начать знакомство с историей видеоигр. Anbernic замутили невероятно удобный и кайфовый гаджет, который поддерживает эмуляцию всех самых популярных консолей, в том числе Dendy (NES), Sega и PlayStation.

Anbernic RG35XX PLUS

Консоль поставляется с карточкой памяти, на которую установлена операционная система и огромный набор игр. Также имеется слот для второй карточки. Есть порт мини-HDMI для подключения внешнего монитора, а дополнительные контроллеры для игры вдвоем можно присоединить по Bluetooth. Anbernic RG35XX PLUS доступна в белом, сером и черным (прозрачном) корпусе.

Моя распаковка:



Один из комментариев: всё в лучшем виде! Держать консоль очень удобно, с закачкой игр проблем нет. Доволен как слон. Продавца — рекомендую! Доставили очень быстро! Всем ретрогеймерам - советую!

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Механическая клавиатура MelGeek Mojo68

Это настоящая царь-клавиатура. Минималистичный дизайн. Прозрачный корпус. RGB-подсветка. Поддержка Mac, Windows и Linux. Возможность подключения к 8 девайсам.

MelGeek Mojo68

MelGeek Mojo68 станет украшением любого рабочего стола. Есть поддержка горячей замены клавиш и свитчей. К слову о свитчах, клавиатура доступна на переключателях Gateron White Pro, Kailh Plastic Switch или Gateron Brown Pro. Управлять функциональностью можно с помощью фирменного приложения.

MelGeek Mojo68

Один из комментариев: уникальный дизайн,  отличный звук, отличный отклик в игре в беспроводном режиме.

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Комментарии

+629
jkttim
Клавиатура за 26000!!!! Нет спасибо!
Вчера в 22:12
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+634
franzisonfire
Колонку дивум имеем дома, звук крутой у нее, ребенок сам рисует короткие видосики, забавная тема и много функций
2 часа назад в 23:37
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+4
Valera99
5 чего? Гиковыских? Как это читать? Автор упоролся? Новое слово придумал?
2 часа назад в 23:47
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+857
Paspartu Valera99
Дед, не ворчи, нормальное слово
17 минут назад
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