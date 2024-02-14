Samsung Galaxy S24 получили первое обновление прошивки. Как раз они сейчас мощно подешевели в России

Реклама

ООО «Яндекс»

ИНН: 7736207543

Сегодня, 14 февраля, компания Samsung выпустила первое обновление для флагманских смартфонов сериис рядом улучшений.Напомним, изначально пользователижаловались на проблемы с цветопередачей при переходе в режим повышенной контрастности, а также на нестабильные алгоритмы обработки изображений.Теперь им наконец-то стала доступна обновлённая прошивка с расширенными настройками дисплея, которые позволяют выставить контрастность и яркость по своему вкусу. Samsung также оптимизировала функции камеры при масштабировании, в портретном режиме, при ночной съемке и в других сценариях.В этом году флагманы Samsung получили минимум отличий от предыдущих. Однако многие западные СМИ считают, что— главный претендент на звание лучшего Android-смартфона, аможет стать лучшим компактным флагманом 2024 года.Кстати, сейчас горячие новинки Samsung можно приобрести на Яндекс Маркете (например, в Сплит) по очень выгодным ценам: