Samsung Galaxy S24 получили первое обновление прошивки. Как раз они сейчас мощно подешевели в России

Фархад
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Сегодня, 14 февраля, компания Samsung выпустила первое обновление для флагманских смартфонов серии Galaxy S24 с рядом улучшений.

Напомним, изначально пользователи Galaxy S24, Galaxy S24+ и Galaxy S24 Ultra жаловались на проблемы с цветопередачей при переходе в режим повышенной контрастности, а также на нестабильные алгоритмы обработки изображений.

Теперь им наконец-то стала доступна обновлённая прошивка с расширенными настройками дисплея, которые позволяют выставить контрастность и яркость по своему вкусу. Samsung также оптимизировала функции камеры при масштабировании, в портретном режиме, при ночной съемке и в других сценариях.

В этом году флагманы Samsung получили минимум отличий от предыдущих. Однако многие западные СМИ считают, что Galaxy S24 Ultra — главный претендент на звание лучшего Android-смартфона, а Galaxy S24 может стать лучшим компактным флагманом 2024 года.

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