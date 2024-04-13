Нашли на AliExpress незаменимый девайс для любого водителя. Такой неплохо бы и себе подарить!

Продолжаем делиться необычными и полезными находками с AliExpress. Сегодня в ленте попался гаджет, который совершенно точно пригодится любому водителю.
Речь идет о карманном портативном алкотестере GREENWON 68S. Устройство очень маленькое, его габариты сопоставимы с небольшим пауэрбанком или пультом от кондиционера. При этом пользу сложно переоценить: садясь за руль после двух стаканов кваса или кефира, вы можете «дыхнуть в трубочку» и не переживать о претензиях со стороны сотрудников ГИБДД.
Устройство оснащено ЖК-дисплеем и работает очень просто. Нужно включить его нажатием на кнопку, потом сделать выдох в специальную трубку и получить результат в промилле. Девайс питается от двух «мизинчиковых» ААА-батареек — при желании, можно прикупить перезаряжаемые.
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