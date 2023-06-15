Нашли на AliExpress практичную и удобную розетку — вся семья скажет вам за неё спасибо

Олег

UGREEN


Продолжаем делиться с вами необычными и полезными находками с AliExpress. Ранее мы уже рассказывали о крутой аккумуляторной цепной пиле и дозаторе для мыла и зубной пасты.

Сегодня в ленте попался крайне полезный девайс для дома или офиса — настенный блок питания с портами для зарядки и розеткой. По сути, это обычный GaN-зарядник, выполненный в форме розетки. Он оставляет настенную розетку свободной, при этом расширяя её возможности тремя портами для зарядки электроники: два USB-A и один USB-С.

UGREEN

UGREEN

Блок питания создан известным китайским брендом UGREEN и обеспечивает до 30 Ватт мощности на USB-разъемах. Разумеется, в розетку можно вставить дополнительное зарядное любой мощности. Блок питания поддерживает стандарты быстрой зарядки, вроде Power Delivery и смотрится на стене очень стильно. Он станет отличным дополнением для обычных розеток и позволит сэкономить на покупке множества блоков питания для смартфонов и других гаджетов. За их сохранность можно не переживать: бренд отлично зарекомендовал себя в производстве зарядных устройств. 

Приобрести настенный блок питания UGREEN можно по этой ссылке на AliExpress. У товара отличный рейтинг 4,9 звезды. 

5
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Cсылки по теме:
Нашли на AliExpress чудо-щетку, которая преобразит всю вашу обувь. Недорого и практично!
Нашли на AliExpress необычную стиралку — идеальный летний подарок для каждого!
Нашли на AliExpress незаменимый девайс для продуктов на кухне — недорого и очень практично
Купить рекламу

Рекомендации

Рекомендации

ChatGPT дали $100, чтобы он создал бизнес с нуля. Вот что из этого получилось
«Москвич» отзывает все проданные автомобили. Угадайте, в чём проблема?
Wildberries ужесточил условия осмотра, выкупа и возврата товаров
Россияне массово перепрошивают смартфоны Samsung Galaxy. Что случилось?

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+553
jkttim
Ugreen хорошая фирма! Однозначно стоящий продукт.
2 часа назад в 08:50
#
Купить рекламу