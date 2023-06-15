Нашли на AliExpress практичную и удобную розетку — вся семья скажет вам за неё спасибо

Продолжаем делиться с вами необычными и полезными находками с AliExpress. Ранее мы уже рассказывали о крутой аккумуляторной цепной пиле и дозаторе для мыла и зубной пасты.
Сегодня в ленте попался крайне полезный девайс для дома или офиса — настенный блок питания с портами для зарядки и розеткой. По сути, это обычный GaN-зарядник, выполненный в форме розетки. Он оставляет настенную розетку свободной, при этом расширяя её возможности тремя портами для зарядки электроники: два USB-A и один USB-С.
Блок питания создан известным китайским брендом UGREEN и обеспечивает до 30 Ватт мощности на USB-разъемах. Разумеется, в розетку можно вставить дополнительное зарядное любой мощности. Блок питания поддерживает стандарты быстрой зарядки, вроде Power Delivery и смотрится на стене очень стильно. Он станет отличным дополнением для обычных розеток и позволит сэкономить на покупке множества блоков питания для смартфонов и других гаджетов. За их сохранность можно не переживать: бренд отлично зарекомендовал себя в производстве зарядных устройств.
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