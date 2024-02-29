AliExpress устроил мегараспродажу. Товары подешевели почти в 4 раза

AliExpress проводит акцию — товары из раздела «Одна цена» можно приобрести всего по 50 рублей за штуку. Даже без этой скидки они в большинстве своём стоили там гораздо дешевле, чем в других местах, а теперь можно сказать, что их отдают за бесценок.
Скидка предоставляется только тем, кто никогда не покупал ничего на AliExpress или не совершал покупок последние 12 месяцев. Под это дело можно зарегистрировать новый аккаунт, но есть риск, что AliExpress сочтёт это обманом и отменит покупку.
По 50 рублей продаются только вещи, которые обычно стоят 189 рублей. Предусмотрен лимит — можно купить только три товара и лишь в мобильном приложении, а не на сайте.
Особенность раздела «Одна цена» заключается в отсутствии поиска, то есть товары нужно листать как ленту в соцсети. Но если вы ищете что-то конкретное, можно перейти в интересующий вас раздел (например, «Электроника» или «Всё для дома») и пролистать карточки товаров.
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