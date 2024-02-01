Нашли на AliExpress беспроводную колонку Tronsmart, которую невозможно не захотеть. Берите сразу пару

Олег

Tronsmart


Продолжаем делиться с вами интересными и полезными находками с AliExpress. В прошлый раз мы уже рассказывали о китайской альтернативе Apple HomePod, а сегодня на очереди вариант покомпактнее.

Tronsmart Trip — небольшая, но мощная беспроводная колонка. Внутри корпуса, декорированного тканью, прячутся два всечастотных динамика по 5 Ватт каждый, а также чип Bluetooth 5.3 для одновременного подключения двух устройств и стабильного соединения. Фирменная технология SoundPulse помогает колонке классно звучать даже на улице.

Tronsmart

Производитель заявляет влагозащиту IPX7: тканевое покрытие отталкивает воду, и при этом очень устойчиво к износу. Аккумулятор обеспечит до 20 часов воспроизведения, а зарядить его можно с помощью USB-С. Колонки Tronsmart известны своим шикарным басом, и даже такой «малыш» воспроизводит частоты от 20 Гц до 20 кГц.

Tronsmart

Вкупе с большим выбором цветов корпуса и ценником ниже 1500 рублей эта колонка выглядит, как идеальный выбор для каждого. Купить Tronsmart Trip можно на AliExpress по этой ссылке. Лучше сразу взять две и объединить их в сочную стереопару. 


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ООО «Алибаба.ком (РУ)»
ИНН: 7703380158

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Комментарии

John Doe
+679
John Doe
Ну какие 20 Гц? Что вы, в самом деле.
Вчера в 20:59
#
+295
Alex82 John Doe
Олег вообще не шарит)
Вчера в 21:23
#
Олег Воронин
+2268
Олег Воронин John Doe
Прямые. Диапазон воспроизводимых частот 20-20000 Гц. Насколько их будет слышно, зависит от реализации, самих драйверов и ушей владельца.


У тронсмарта есть целый ряд колонок, которые подбирвют низ на 20 Гц, но верхняя планка — всего 16кГц. Там грустный звук, я сам их юзал.

А вообще для маленьких колонок обычно стандарт низа 60-80 Гц. Так что заявленные 20 в сабже — это очень неплохо. А здравый рассудок подскажет, что в портативке не будет зубодробильни
Вчера в 22:36
#
John Doe
+679
John Doe Олег Воронин
Вы вообще о чем? Какая реализация драйверов и ушей? График АЧХ покажите, а также напишите, как он был получен — и все встанет на свои места. А вообще вы бы лучше не позорились, рассуждая о том, в чем не разбираетесь. Нельзя знать все, это нормально.
2 часа назад в 02:53
#
+623
franzisonfire
А пару нафига? :)
Вчера в 22:16
#
+295
Alex82 franzisonfire
Так написано же для СТЕРЕО!
Вчера в 22:18
#
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