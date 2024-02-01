Нашли на AliExpress беспроводную колонку Tronsmart, которую невозможно не захотеть. Берите сразу пару

Продолжаем делиться с вами интересными и полезными находками с AliExpress. В прошлый раз мы уже рассказывали о китайской альтернативе Apple HomePod, а сегодня на очереди вариант покомпактнее.
Tronsmart Trip — небольшая, но мощная беспроводная колонка. Внутри корпуса, декорированного тканью, прячутся два всечастотных динамика по 5 Ватт каждый, а также чип Bluetooth 5.3 для одновременного подключения двух устройств и стабильного соединения. Фирменная технология SoundPulse помогает колонке классно звучать даже на улице.
Производитель заявляет влагозащиту IPX7: тканевое покрытие отталкивает воду, и при этом очень устойчиво к износу. Аккумулятор обеспечит до 20 часов воспроизведения, а зарядить его можно с помощью USB-С. Колонки Tronsmart известны своим шикарным басом, и даже такой «малыш» воспроизводит частоты от 20 Гц до 20 кГц.
Вкупе с большим выбором цветов корпуса и ценником ниже 1500 рублей эта колонка выглядит, как идеальный выбор для каждого. Купить Tronsmart Trip можно на AliExpress по этой ссылке. Лучше сразу взять две и объединить их в сочную стереопару.
Реклама
ООО «Алибаба.ком (РУ)»
ИНН: 7703380158