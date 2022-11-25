Aliexpress черная пятница

«Чёрная пятница» на AliExpress: 7 функциональных и практических гаджетов

Артем
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Большая распродажа на AliExpress продолжается. Мы собрали одни из самых интересных предложений на эту Чёрную Пятницу. Больше можно найти в разделах с самыми хорошими скидками.

Консоль PlayStation 5 (версия с приводом) от 52 626 р.
Наслаждайтесь любимыми играми прямо на диване. Самая популярная консоль в мире доступна с отличной скидкой. На выбор есть как с приводом, так и цифровая версия консоли.

Из отзывов: все отлично, был в шоке, что посылка пришла за 1.5 дня. Без повреждений. Работает отлично, комплектация полная. Немного помята коробка по углам, ну нечего. Положили переходник под розетку, за это отдельное спасибо.

Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 7 от 1 977 р.

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Известный фитнес-браслет в излишних представлениях не нуждается. Удобное устройство позволит следить за здоровьем, читать сообщения не доставая смартфон из кармана и точно подскажет время.

Из отзывов: по сравнению с band 3 кажется просто огромным, яркость в помещении хватает на треть или половину, на ярком солнце можно и максимум. Always on display это прямо то чего не хватало, не нужно ничего нажимать, время видно всегда.

Проектор Xiaomi Smart Youth Edition от 28 177 р.

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Новый проектор от Xiaomi поддерживает разрешение 1920×1080 и звук Dolby Atmos. Можно смотреть фильмы на большом экране по Bluetooth или через приложения. У продавца есть как китайская, так и глобальная версия проектора.

Из отзывов: скачал фильм в Blueray, картинка просто супер, как в кино. Экран получился где-то 3 метра на белой стене. Достаточно яркий в пасмурную погоду можно и днём смотреть. В плане качества рекомендую.

Консоль Xbox Series S 22 576 р.

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Xbox Series S отлично подойдет тем, кто любит поиграть в свои любимые тайтлы, но не хочет тратить на это слишком много денег. Консоль поддерживает 4K разрешение, благодаря мощному процессору AMD Zen 2 и графическому ядру AMD RDNA 2. Xbox Series S снабдили 10 ГБ оперативной и 512 Гб внутренней памяти. 

Из отзывов: cама консоль имеет японскую/китайскую вилку, так что не забудьте заранее взять переходник. Упаковано достаточно надежно и все пришло в полном комплекте: оба провода, консоль, геймпад и 2 батарейки. Продавца рекомендую.

Mi TV Stick от 2 748 р.

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Android-приставка от Xiaomi сделает из вашего старого телевизора «умный» смарт-тв. Гаджет снабдили 1 ГБ оперативки и 8 ГБ постоянной памяти. 

Из отзывов: приставка — огонь. Работает шустро, поддерживает WiFi. Лёгкая первичная настройка, после попросила обновить прошивку на 700 МБ. Гугл ассистент частенько выручает, чтобы не тыкаться лишний раз в кнопках пульта ДУ.

Портативная консоль Nintedo Switch Lite от 15 512 р.

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Одна из самых популярных портативных консолей современности подарит вам и вашим детям много положительных эмоций от игры, и поможет скоротать время на протяжении длительной поездки.

Из отзывов: отправил очень быстро. Всё работает отлично, коробка была в идеальном состоянии, переходник можете взять любой на двойную китайскую вилку, не тройную, как видел в некоторых отзывах. Лучше заранее регистрируйте аккаунт и ставьте Канаду либо США, для запуска ешопа.

Bluetooth-наушники Huawei FreeBuds Pro 2 от 11 374 р.

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Беспроводные наушники от проверенного бренда порадуют любителей музыки качественным звучанием и активным шумоподавлением.

Из отзывов: cупер наушники звук шикарный, цвет красивый, по сравнению с первыми прошками звук стал лучше чище, качественнее, больше выделены высокие и средние, бас есть шикарный, сначала слушал без обновления и звук был слабый, после обновил и всё стало шикарно.

Не забывайте проверять наличие купонов и промокодов у продавцов. Таким образом можно дополнительно снизить ценник на выбранные товары. Все остальные наши подборки интересных и функциональных штук вы можете найти по тегу AliExpress. На них также могут распространяться скидки с предстоящей распродажи.
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