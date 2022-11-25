«Чёрная пятница» на AliExpress: 7 функциональных и практических гаджетов

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Консоль PlayStation 5 (версия с приводом) от 52 626 р.
Из отзывов: все отлично, был в шоке, что посылка пришла за 1.5 дня. Без повреждений. Работает отлично, комплектация полная. Немного помята коробка по углам, ну нечего. Положили переходник под розетку, за это отдельное спасибо.
Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 7 от 1 977 р.
Известный фитнес-браслет в излишних представлениях не нуждается. Удобное устройство позволит следить за здоровьем, читать сообщения не доставая смартфон из кармана и точно подскажет время.
Из отзывов: по сравнению с band 3 кажется просто огромным, яркость в помещении хватает на треть или половину, на ярком солнце можно и максимум. Always on display это прямо то чего не хватало, не нужно ничего нажимать, время видно всегда.
Проектор Xiaomi Smart Youth Edition от 28 177 р.
Новый проектор от Xiaomi поддерживает разрешение 1920×1080 и звук Dolby Atmos. Можно смотреть фильмы на большом экране по Bluetooth или через приложения. У продавца есть как китайская, так и глобальная версия проектора.
Из отзывов: скачал фильм в Blueray, картинка просто супер, как в кино. Экран получился где-то 3 метра на белой стене. Достаточно яркий в пасмурную погоду можно и днём смотреть. В плане качества рекомендую.
Консоль Xbox Series S 22 576 р.
Xbox Series S отлично подойдет тем, кто любит поиграть в свои любимые тайтлы, но не хочет тратить на это слишком много денег. Консоль поддерживает 4K разрешение, благодаря мощному процессору AMD Zen 2 и графическому ядру AMD RDNA 2. Xbox Series S снабдили 10 ГБ оперативной и 512 Гб внутренней памяти.
Из отзывов: cама консоль имеет японскую/китайскую вилку, так что не забудьте заранее взять переходник. Упаковано достаточно надежно и все пришло в полном комплекте: оба провода, консоль, геймпад и 2 батарейки. Продавца рекомендую.
Mi TV Stick от 2 748 р.
Android-приставка от Xiaomi сделает из вашего старого телевизора «умный» смарт-тв. Гаджет снабдили 1 ГБ оперативки и 8 ГБ постоянной памяти.
Из отзывов: приставка — огонь. Работает шустро, поддерживает WiFi. Лёгкая первичная настройка, после попросила обновить прошивку на 700 МБ. Гугл ассистент частенько выручает, чтобы не тыкаться лишний раз в кнопках пульта ДУ.
Портативная консоль Nintedo Switch Lite от 15 512 р.
Одна из самых популярных портативных консолей современности подарит вам и вашим детям много положительных эмоций от игры, и поможет скоротать время на протяжении длительной поездки.
Из отзывов: отправил очень быстро. Всё работает отлично, коробка была в идеальном состоянии, переходник можете взять любой на двойную китайскую вилку, не тройную, как видел в некоторых отзывах. Лучше заранее регистрируйте аккаунт и ставьте Канаду либо США, для запуска ешопа.
Bluetooth-наушники Huawei FreeBuds Pro 2 от 11 374 р.
Беспроводные наушники от проверенного бренда порадуют любителей музыки качественным звучанием и активным шумоподавлением.
Из отзывов: cупер наушники звук шикарный, цвет красивый, по сравнению с первыми прошками звук стал лучше чище, качественнее, больше выделены высокие и средние, бас есть шикарный, сначала слушал без обновления и звук был слабый, после обновил и всё стало шикарно.
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