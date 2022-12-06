AliExpress

Беспроводной шуруповёрт Xiaomi на AliExpress с защитным кейсом, набором бит и яркой подсветкой. Цена радует

Артем
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Гаджет станет отличным помощником в каждом доме, поможет собрать мебель или разобрать, вышедшею из строя вещь.

Большинство электрических отверток имеют внушительные размеры, что выделяет гаджет от Xiaomi, который можно приобрести на AliExpress. Благодаря скромным размерам, устройство можно кинуть в бардачок, на заднее кресло автомобиля или просто в сумку — много места не займет. 

В кейсе, который идет в комплекте, также находится набор из 12 стальных бит и зарядный USB-кабель. Шуруповерт имеет стандартный и реверсивный ход, а также функцию блока. Если вы затеяли ремонт в темное время суток — яркая подсветка придется к месту.

Шуруповерт Xiaomi Mijia от 2 406 р.

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Комментарии

+4465
Carter_Mayers
Лучший шуруповёрт это продукт от Милки, все эти несерьезные игрушки от китайцев и псевдо наших и прочий проходняк никуда не годятся
27 минут назад
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