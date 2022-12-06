Беспроводной шуруповёрт Xiaomi на AliExpress с защитным кейсом, набором бит и яркой подсветкой. Цена радует

Гаджет станет отличным помощником в каждом доме, поможет собрать мебель или разобрать, вышедшею из строя вещь.
Большинство электрических отверток имеют внушительные размеры, что выделяет гаджет от Xiaomi, который можно приобрести на AliExpress. Благодаря скромным размерам, устройство можно кинуть в бардачок, на заднее кресло автомобиля или просто в сумку — много места не займет.
Шуруповерт Xiaomi Mijia от 2 406 р.
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