AliExpress

Крутейшие Marshall MAJOR IV отдают на AliExpress по супернизкой цене

Артем
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Беспроводной бестселлер из мира музыки появился по очень приятной цене на AliExpress. Наушники поддерживают кодек aptX и порадуют глубокими басами.

Компания Marshall зарекомендовала себя как производитель первоклассной аудиотехники мирового уровня. Гарнитура MAJOR IV собрана из высококачественных материалов и обеспечивает высокий уровень качественного звучания, благодаря кодеку aptX. Для управления треками имеется металлический джойстик. 


Модель поддерживает, как проводную, так и беспроводную передачу звука. Зарядить наушники можно с помощью кабеля USB-C или приложив к беспроводной зарядке. На выбор есть два цветовых варианта: черный и коричневый.

Из отзывов: товар полностью соответствует описанию. Боялся, что придет подделка, но пришли оригинальные наушники. Покупкой доволен на 100%. Спасибо!

Купить наушники Marshall MAJOR IV от 5 415 р.

Не забывайте проверять наличие купонов и промокодов у продавцов. Таким образом можно дополнительно снизить ценник на выбранные товары. Все остальные наши подборки интересных и функциональных штук вы можете найти по тегу AliExpress
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Комментарии

st00p1dm0nkey
+3859
st00p1dm0nkey
А вы уверены, что это не реплика, я вот что-то сомневаюсь в оригинальности 🤷‍♂️
55 минут назад
#
+132
lokky
Marshall не торгует на каком-то китайском сайте))
53 минуты назад
#
Dmitriy
+319
Dmitriy
Наверное, для подтверждения подлинности, там есть надпись original...
3 минуты назад
#
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