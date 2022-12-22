Крутейшие Marshall MAJOR IV отдают на AliExpress по супернизкой цене

Беспроводной бестселлер из мира музыки появился по очень приятной цене на AliExpress. Наушники поддерживают кодек aptX и порадуют глубокими басами.



Компания Marshall зарекомендовала себя как производитель первоклассной аудиотехники мирового уровня. Гарнитура MAJOR IV собрана из высококачественных материалов и обеспечивает высокий уровень качественного звучания, благодаря кодеку aptX. Для управления треками имеется металлический джойстик.





Модель поддерживает, как проводную, так и беспроводную передачу звука. Зарядить наушники можно с помощью кабеля USB-C или приложив к беспроводной зарядке. На выбор есть два цветовых варианта: черный и коричневый.

Из отзывов: товар полностью соответствует описанию. Боялся, что придет подделка, но пришли оригинальные наушники. Покупкой доволен на 100%. Спасибо!