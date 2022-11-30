На AliExpress неприлично подешевели видеокарты: GTX 1060 за 5190 р., а GTX 2060 за 12500 р.

Завершение майнинга эфира привело к падению цен на компьютерные комплектующие, и прежде всего видеокарты. И если в России это не особо ощущается, то в Китае цены упали гораздо более значительно. Видеокарты, которые совсем недавно пользовались большой популярностью у майнеров, теперь можно приобрести на AliExpress за смешные деньги — в несколько раз дешевле, чем в России.Нужно понимать, что это карты после майнинга, поэтому они не так надёжны, как новые, и не стоит надеяться на то, что продавец предоставит гарантию. Однако они пользуются большим спросом, и судя пот отзывам покупателей, чаще всего с ними всё ок — ничего не выгорело, а температура в работе не зашкаливает. Продавцы обслуживают видеокарты перед продажей: очищают от пыли, меняют вентиляторы, наносят новую термопасту, иногда вставляют новые термопрокладки и прогоняют несколько тестов, чтобы отсеять неисправные экземпляры.