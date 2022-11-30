На AliExpress неприлично подешевели видеокарты: GTX 1060 за 5190 р., а GTX 2060 за 12500 р.

Завершение майнинга эфира привело к падению цен на компьютерные комплектующие, и прежде всего видеокарты. И если в России это не особо ощущается, то в Китае цены упали гораздо более значительно. Видеокарты, которые совсем недавно пользовались большой популярностью у майнеров, теперь можно приобрести на AliExpress за смешные деньги — в несколько раз дешевле, чем в России.
Gigabyte GeForce GTX 1060 (3 ГБ) — 5190 р.
Asus GeForce GTX 1660 Ti (6 ГБ) — 8890 р.
Jieshuo GeForce RTX 2060 Super (8 ГБ) — 12500 р.
MSI GeForce RTX 2060 Super (8 ГБ) — 12600 р.