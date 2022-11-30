AliExpress Видеокарты

На AliExpress неприлично подешевели видеокарты: GTX 1060 за 5190 р., а GTX 2060 за 12500 р.

Александр


Завершение майнинга эфира привело к падению цен на компьютерные комплектующие, и прежде всего видеокарты. И если в России это не особо ощущается, то в Китае цены упали гораздо более значительно. Видеокарты, которые совсем недавно пользовались большой популярностью у майнеров, теперь можно приобрести на AliExpress за смешные деньги — в несколько раз дешевле, чем в России.

Gigabyte GeForce GTX 1060 (3 ГБ) — 5190 р.
Asus GeForce GTX 1660 Ti (6 ГБ) — 8890 р.
Jieshuo GeForce RTX 2060 Super (8 ГБ) — 12500 р.
MSI GeForce RTX 2060 Super (8 ГБ) — 12600 р.
Нужно понимать, что это карты после майнинга, поэтому они не так надёжны, как новые, и не стоит надеяться на то, что продавец предоставит гарантию. Однако они пользуются большим спросом, и судя пот отзывам покупателей, чаще всего с ними всё ок — ничего не выгорело, а температура в работе не зашкаливает. Продавцы обслуживают видеокарты перед продажей: очищают от пыли, меняют вентиляторы, наносят новую термопасту, иногда вставляют новые термопрокладки и прогоняют несколько тестов, чтобы отсеять неисправные экземпляры.
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