Нашли топовые рюкзаки Xiaomi по очень выгодным ценам. Лучшие модели на любой бюджет и под любые нужды

Смартфоны Xiaomi и другие гаджеты бренда вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides

В современных реалиях абсолютно у каждого человека должен быть рюкзак, в котором можно с комфортом таскать весь арсенал гаджетов, включая ноутбуки, пауэрбанки, планшеты и консоли. Мы изучили рынок, протестировали десяток популярных моделей и выбрали самые лучшие бэкпаки на каждый день.Почему Xiaomi? Бренд неспроста называют «народным» — за вполне адекватные деньги компания предлагает всё самое необходимое без каких-либо излишеств. Например, самый доступный рюкзак этой подборки обойдётся дешевле обеда в кафешке, а флагманская бизнес-модель для путешествий влетит не дороже фирменного чехла для iPhone.— самый доступный и компактный рюкзак бренда. Он сшит из качественного влагоотталкивающего материала и доступен в нескольких ярких расцветках. В нём предусмотрено крепление для карабина, карман для зонта или бутылки снаружи и отсек под разные мелочи. Внутри есть огромная секция, куда запросто поместится 13-дюймовый MacBook, а также специальный карман под iPad.Эту модель стоит рассматривать как вариант для спортзала или для коротких прогулок с минимальным набором девайсов (например, планшет, книги, клавиатура, пауэрбанки). Объём сумки — 10 л, а максимальная нагрузка — 18 кг.— вместительный и солидный бэкпак, который отлично подойдёт для учёбы и работы. Он выглядит довольно минималистично, но при этом производитель предусмотрел дышащую спинку, защиту от влаги, два огромных отсека и специальную лямку для крепления к чемодану.Снаружи расположены два боковых кармана под зонт или бутылку воды, а также отсек под мелкие вещи. Внутри есть два больших отсека под ноутбуки, планшеты, книги, одежду и другие аксессуары. Ближе к спинке вшит секретный карман, в котором можно носить документы. Объём сумки — 18 л, а максимальная нагрузка — 20 кг.— легендарнейшая модель, которая успела покорить поклонников вместительных городских рюкзаков по всему миру. Это мегафункциональная сумка с кучей карманов и отсеков.В такой бэкпак спокойно влезет 16-дюймовый MacBook Pro, несколько планшетов, комплект одежды на 2-3 дня, документы, наушники, Steam Deck и множество других мелких вещиц. В этой модели предусмотрен специальный карман на молнии с водонепроницаемым покрытием изнутри. Он рассчитан на мокрый зонт. Также в нём есть слот под очки, ручки, планшет, ноутбук и другие полезные фичи. Объём сумки — 18 л, а максимальная нагрузка — 20 кг.— модульный рюкзак-трансформер, состоящий из трёх самостоятельных сумок. Их вполне можно таскать по отдельности. Такой бэкпак — просто мастхэв для любителей путешествий.Рюкзак защищён от влаги по стандарту IPX4, поэтому осенний дождь или случайно пролитый напиток ему совсем не страшны. Уникальность этой модели кроется в её модульной конструкции MOLLE.Самый большой модуль — огромный рюкзак на 24 литра с основным отсеком под всё самое габаритное. Можно укомплектовать ноутбуки, консоли, планшеты, предметы гардероба и другие полезные аксессуары.Второй модуль представляет собой слинг-сумку. В такой можно носить планшет, портативку или электронную книгу.Самый мелкий модуль вместит только документы, деньги и пауэрбэнк. В путешествиях и командировках это просто незаменимая вещь. С ней вы сможете оставить тяжеленный рюкзак в отеле, а на экскурсию или просто поход по магазинам взять только самое необходимое.