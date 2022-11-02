Nothing Ear (stick) уже можно купить по адекватной цене

В конце октября стартап Карла Пея Nothing представил новые беспроводные наушники Ear (stick) с дизайном «полувкладышей» и футляром, напоминающим губную помаду. Теперь эту модель можно приобрести на крупнейшей торговой площадке.
В отличие от первых наушников бренда, в Ear (stick) нет активного шумоподавления и сменных силиконовых насадок, а конструкция больше напоминает AirPods 3-го поколения, что делает их более комфортными для долгого прослушивания музыки.
Напомним, Ear (stick) оснащены 12,6-мм динамиками, 3 микрофонами для работы технологии Clear Voice и датчиками для сенсорного управления воспроизведением и громкостью. Кроме того, гарнитура защищена от влаги и пыли по стандарту IP54, поддерживает Fast Pair для сопряжения с Android-устройствами, а также предлагает функцию поиска наушников через смартфон и до 29 часов работы без подзарядки.
В период распродажи на AliExpress наушники Nothing Ear (stick) оценены в 6597 рублей. Если вы предпочитаете затычки с активным шумодавом, то советуем присмотреться к прошлогодним Nothing Ear (1), которые сейчас можно урвать за 5997 рублей.