Новая машинка для стрижки Xiaomi Mijia Hair Clipper 2 появилась на AliExpress с богатым комплектом

Вместе с гаджетом для ухода за собой идут: несколько насадок, щетка для очистки, масло для смазки механизма, и полный комплект аксессуаров для удобной стрижки.
В отличие от предыдущей модели в Xiaomi Mijia Hair Clipper 2 установлены улучшенные ножи с двойным обсидиановым покрытием. Износостойкая режущая головка, не царапает кожу и не вызывает раздражения. Помимо кнопки питания и регулировки скорости, на корпусе есть световые индикаторы с уровнем заряда в процентах, блокировкой и скоростным режимом.
Со временем машинки для стрижки начинают работать медленнее. Причиной может быть высохшая смазка в механизме лезвий. Xiaomi Mijia Hair Clipper 2 следит за этим и сообщит, когда следует капнуть немножко масла на лезвия. Для очистки от мелких волос есть специальная щеточка.
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Без насадки устройство работает как триммер. Выбрав одну из двух насадок, можно подравнять длину волос от 2 до 28 мм. В комплекте также идет накидка, как у профессиональных парикмахеров, губка, чтобы смахнуть волосы с шеи и расческа.
Xiaomi Mijia Hair Clipper 2 легко промывается под струей воды, благодаря защите по стандарту IPX7. Заряжается гаджет по USB-C кабелю. Полного аккумулятора хватает на 180 минут работы при максимальной скорости.
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