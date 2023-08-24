Новая машинка для стрижки Xiaomi Mijia Hair Clipper 2 появилась на AliExpress с богатым комплектом

Артем
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Вместе с гаджетом для ухода за собой идут: несколько насадок, щетка для очистки, масло для смазки механизма, и полный комплект аксессуаров для удобной стрижки.

В отличие от предыдущей модели в Xiaomi Mijia Hair Clipper 2 установлены улучшенные ножи с двойным обсидиановым покрытием. Износостойкая режущая головка, не царапает кожу и не вызывает раздражения. Помимо кнопки питания и регулировки скорости, на корпусе есть световые индикаторы с уровнем заряда в процентах, блокировкой и скоростным режимом. 

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Со временем машинки для стрижки начинают работать медленнее. Причиной может быть высохшая смазка в механизме лезвий. Xiaomi Mijia Hair Clipper 2 следит за этим и сообщит, когда следует капнуть немножко масла на лезвия. Для очистки от мелких волос есть специальная щеточка.

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Без насадки устройство работает как триммер. Выбрав одну из двух насадок, можно подравнять длину волос от 2 до 28 мм. В комплекте также идет накидка, как у профессиональных парикмахеров, губка, чтобы смахнуть волосы с шеи и расческа.

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Xiaomi Mijia Hair Clipper 2 легко промывается под струей воды, благодаря защите по стандарту IPX7. Заряжается гаджет по USB-C кабелю. Полного аккумулятора хватает на 180 минут работы при максимальной скорости.

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