Самый мощный планшет для игр Lenovo Legion Y700 представлен на глобальном рынке. Мы уже нашли, где его можно урвать со скидкой

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Компания Lenovo официально объявила о выпуске глобальной версии игрового планшета, который первоначально был доступен только в Китае. Это один из самых компактных и мощных планшетов на рынке на сегодняшний день.Планшет оснащён 8,8-дюймовым LCD-экраном с разрешением 1600 x 2560 пикселей и частотой обновления 144 Гц. Заявлена поддержка Dolby Vision и HDR10, поэтому картинка на экране выглядит довольно сочной.За производительностьотвечает чип Snapdragon 8+ Gen 1 с 12/16 ГБ оперативной и 256/512 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить за счет слота для карты microSD. Такой чип вкупе с оперативкой отлично справятся даже с самыми требовательными играми.На задней панели расположена основная камера на 13 Мп и макромодуль на 2 Мп, а спереди — селфи-камера с разрешением 8 Мп. Питается Legion Y700 (2023) от аккумулятора ёмкостью 6550 мАч, который поддерживает проводную зарядку мощностью до 45 Вт. На корпусе размещены два порта USB-C, один из которых поддерживает стандарт DisplayPort 1.4 для подключения внешнего дисплея.Официально Lenovo оценила глобалкуза базовую версию, но уже сейчас наэтот планшет можно урвать за. А с кэшбеками от банков он обойдётся ещё дешевле.