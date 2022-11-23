В Яндекс Маркете началась Черная Пятница: скидки и промокоды

Скидка 500 ₽ на первый заказ в приложении от 2 500 ₽

Используйте промокод REF_BCGFSRE

Черная Пятница в Яндекс Маркете

Дополнительные полезные промокоды

BF10 — скидка 10% на раздел электроники

— скидка 10% на раздел электроники SALE10 — скидка 10% на одежду, продукты и товары для дома из специального раздела

— скидка 10% на одежду, продукты и товары для дома из специального раздела SALE1000 — скидка 1000 ₽ на заказ от 3000 ₽ из специального раздела

— скидка 1000 ₽ на заказ от 3000 ₽ из специального раздела WOW30 — скидка до 30% на товары из раздела одежда



— скидка до 30% на товары из раздела одежда BEBEATY10 — скидка до 10% на покупки от 1500 до 3500 ₽ из раздела красоты

Акция продлится до 27 ноября. В этой небольшой заметки для удобной навигации по товарам со скидками мы собрали все самые основные разделы распродажи и полезные промокоды, которые позволят дополнительно снизить стоимость.