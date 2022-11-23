Яндекс Маркет

В Яндекс Маркете началась Черная Пятница: скидки и промокоды

Николай
Распродажа

Акция продлится до 27 ноября. В этой небольшой заметки для удобной навигации по товарам со скидками мы собрали все самые основные разделы распродажи и полезные промокоды, которые позволят дополнительно снизить стоимость.

Скидка 500 ₽ на первый заказ в приложении от 2 500 ₽

  • Используйте промокод REF_BCGFSRE

Черная Пятница в Яндекс Маркете

Дополнительные полезные промокоды

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Комментарии

+817
Grealex
Она уже, как дня 3 началась.
44 минуты назад
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+82
acinatnas
SALE1000 послала в вежливой форме.
"К сожалению, акция с промокодом для вас недоступна."
3.3. Промокод действует для Пользователей, выбранных Организатором Акции случайным образом.
8 минут назад
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