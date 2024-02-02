Нашли самый дешёвый рюкзак Xiaomi. В него спокойно влезет MacBook Air или iPad

Ассортимент прикольных и полезных вещиц Xiaomi не перестаёт удивлять. Наверняка вы уже знаете, что бренд выпускает довольно качественные городские рюкзаки с огромным количеством отсеков и нереальной вместительностью. Как правило, они стоят от 3 тысяч рублей. Однако у этой же компании есть очень яркий минималистичный Xiaomi Mi Mini Backpack за смешные 500 рублей.
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Чем хорош Xiaomi Mi Mini Backpack? Конечно же, ценой! За такую скромную сумму вы получаете отличную сумку, в которой можно таскать небольшой набор аксессуаров или одежду для спортзала. При этом он выглядит довольно солидно и сшит качественно.
В основной отсек объёмом 10 л спокойно влезает 13-дюймовый MacBook Air с зарядкой и наушниками (купил, проверил, всё так и есть). Внешний карман можно использовать под всякие мелочи, а в боковые упаковать бутылку воды или зонт.
Такой рюкзак вполне подойдёт для непродолжительных прогулок по городу. Самый кайф, что Xiaomi Mi Mini Backpack выпускается в 10 ярких расцветках, поэтому можно взять сразу несколько таких рюкзаков на каждый день недели (ещё и праздничные останутся).
Буквально на днях за Xiaomi Mi Mini Backpack просили почти 1 тысячу рублей, но уже сейчас на Яндекс Маркете его можно забрать по шикарной цене от 478 рублей. Ещё можно получить кэшбек до 30% от некоторых банков за покупки на этой платформе.
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