Нашли самый дешёвый рюкзак Xiaomi. В него спокойно влезет MacBook Air или iPad

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

Реклама

ООО «Яндекс»

ИНН: 7736207543

Ассортимент прикольных и полезных вещицне перестаёт удивлять. Наверняка вы уже знаете, что бренд выпускает довольно качественные городские рюкзаки с огромным количеством отсеков и нереальной вместительностью. Как правило, они стоят от 3 тысяч рублей. Однако у этой же компании есть очень яркий минималистичныйза смешныеЧем хорош? Конечно же, ценой! За такую скромную сумму вы получаете отличную сумку, в которой можно таскать небольшой набор аксессуаров или одежду для спортзала. При этом он выглядит довольно солидно и сшит качественно.В основной отсек объёмом 10 л спокойно влезает 13-дюймовыйс зарядкой и наушниками (купил, проверил, всё так и есть). Внешний карман можно использовать под всякие мелочи, а в боковые упаковать бутылку воды или зонт.Такой рюкзак вполне подойдёт для непродолжительных прогулок по городу. Самый кайф, чтовыпускается в 10 ярких расцветках, поэтому можно взять сразу несколько таких рюкзаков на каждый день недели (ещё и праздничные останутся).Буквально на днях запросили почти, но уже сейчас наего можно забрать по шикарной цене от. Ещё можно получить кэшбек до 30% от некоторых банков за покупки на этой платформе.