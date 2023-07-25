Жар-скидки до 70% на Aliexpress: полезные ссылки и свежая подборка гаджетов

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Игровой ноутбук
На борту ноутбука большой 17,2 FullHD-дисплей, процессор 12-го поколения Intel core i9-12900H, запас оперативной памяти 16 ГБ и высокоскоростной SSD-диск на 512 ГБ. Устройство снабдили всеми необходимыми портами, включая слот под карты памяти. Из коробки машина работает на операционной системе Windows 11.
Из отзывов: ноутбук просто чудесный! Всё работает идеально. Cочные цвета экрана, приятная бесшумная клавиатура и мне понравилась большая сенсорная панель (очень упрощает пользование устройтвом) все мои графические программы работают хорошо, рада была и качественно работе Arhicada. Genshin impact просто летает. Долго выбирала ноутбук для учёбы (архитетура) так что если вы учитесь на этой же специальности, то берите, не пожалеете!
Купить игровой ноутбук от 85 850 р.
Рюкзак с защитой от кражи
Помимо надежного замка, который защищает содержимое от краж, рюкзак имеет множество отсеков как для крупных предметов, так и для мелочей. Таже есть выведенные порты для зарядки смартфона, если изнутри к ним подключен пауэрбанк. Покрытие выполнено из водоотталкивающего материала и защитит выши вещи от дождя и брызг.
Из отзывов: рюкзак на ощупь очень классный, его очень трогать приятно, вместительный, материалы качественные, молнии хорошие, панцирь бомбический, смотрится супер, только с панцирем аккуратно носить, чтобы не поцарапать и сохранить дольше долгожданный вид. Впечатления от него до сих пор после каждой носки, хотя он пришёл уже как неделю назад. Мой макбук про 15 дюймов вмещается спокойно.
Купить рюкзак от 2 282 р.
Портативный насос Baseus
Гаджет компактный, поместится даже в бардачке. Быстро накачает спустившее колесо автомобиля или велосипеда, а на отдыхе надует мячик или надувной матрас. Давление подаваемого воздуха регулируется клавишами. Также есть встроенный фонарик с режимом мерцания SOS.
Из отзывов: отличный компрессор, новинка! Все очень круто — упаковано, инструкция на русском, приятный на ощупь монолитный компрессор, отличный большой дисплей, толстенный провод с правильным накидным нипелем, большая батарея в 4000 мАч.
Купить портативный насос от 2 756 р.
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SSD-диск Lenovo
Твердотельный накопитель для расширения внутренней памяти ПК или ноутбука. У продавца есть различные варианты объема — от 120 ГБ до 2 ТБ.
Из отзывов: установил на компьютер вместо HDD, загрузка пошла на ура. Форматировал старой программой Партишен менеджер в NTFC разбивкой. Я доволен как никогда. Прибавка в скорости значительно выросла. Когда увеличил оперативу в два раза, ничего не заметил. А от SSD конкретно лучше работает. Стрый винт пошел на сохранение данных. Товар рекомендую.
Купить SSD-диск Lenovo от 2 027 р.
Вакууматор для продуктов
Сохранить продукты свежими и без запаха холодильника поможет вакуумный упаковщик. В комплекте с устройством идет 10 пакетов.
Из отзывов: проверил на запайку маленький комплект, все работает. Хорошо, что взял дополнительно рулоны пакетов разной ширины. Советую брать комплектом!
Купить вакууматор от 2 023 р.
Беспроводная зарядка MagSafe от Baseus
В отличие от стационарных докстанций, это устройство позволяет держать смартфон во время зарядки, а точащий кабель не мешается, как в случае с проводными вариантами. Также гаджет зарядит наушники или часы, если в них поддерживается беспроводная функция. Заявленная мощность составляет 15 Вт и быстро пополнит севшее устройство до максимума.
Из отзывов: примагничивается и держится четко. Шнур мягкий. Качество Baseus на высоте. Единственное, нет индикации apple зарядки в режиме блокировки экрана, но это не критично!
Купить беспроводную зарядку Baseus от 1 140 р.
Портативная Bluetooth-колонка с фонариком
Этот гаджет просто создан для походов в экстремальных условиях. Колонка имеет защиту от воды и пыли, противоударный корпус защитит ее от падений, а аккумулятор продержится до 25 часов воспроизведения музыки. В дополнение ко всему есть фонарик и крепление на карабине.
Из отзывов: приятный пластик. Сделано добротно. Ничего не люфтит не болтается. Довольно удобный кейс для транспортировки. Звук весьма неплохой! Но рекомендую поиграть с настройками эквалайзера на смартфоне, можно достаточно неплохо порадовать свои ушные раковины. Имею в арсенале Mifa WildCamping, абсолютно безумная штука, зарекомендовала себя как надёжный и качественный, музыкальный девайс!
Купить колонку от 7 825 р.
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