Обзор смартфона OPPO Reno11 F: искусственный интеллект на ладони

В России состоялась премьера смартфона OPPO Reno11 F. Новинка получила тройную основную камеру с главным датчиком на 64 МП, полезные функции на базе искусственного интеллекта, большой плоский AMOLED-дисплей и оптимальный запас памяти. Все эти штуки производитель упаковал в аккуратный дизайн, а мы уже успели протестировать гаджет. Делимся подробностями в нашем свежем обзоре.
Внешний вид и комплектацияНачнем с комплекта поставки. В коробку со смартфоном производитель положил все самые необходимые аксессуары: прозрачный чехол, инструмент для извлечения лотка сим-карты, адаптер питания и провод USB-C.
У нас на тесте побывал OPPO Reno11 F в зеленом цвете. Этот довольно универсальный и консервативный оттенок получился интересным. На первый взгляд при недостаточном освещении кажется, что в руке смартфон в темно-синей расцветке. Оттенок раскрывается под ярким освещением — спинка начинает переливаться темно-зеленым градиентом.
Задняя поверхность матовая, поэтому она практически не собирает следы от рук. В левом верхнем углу разместилась прямоугольная площадка основной камеры. Внутри используется вертикальная компоновка объективов. Смотрится такое решение аккуратно.
Все физические элементы управления производитель разместил на правой грани, а на левой расположился лоток сим-карт. На нижнем торце — порт USB-C, а также отверстия динамика и микрофона.
Габариты смартфона составляют 161,6 × 74,7 × 7,54 мм, а вес — 177 г. Гаджет, несмотря на большой экран, получился легким и тонким. Корпус получил степень защиты IP65, а это означает, что он не боится брызг воды. Другими словами, смартфоном можно пользоваться в дождь.
Что с экраном?OPPO Reno11 F оборудован 6,7-дюймовым плоским AMOLED-экраном с разрешением 2412 × 1080 и частотой 120 Гц. Плотность пикселей — 394 PPI.
Показатель пиковой яркости экрана составляет 1100 нит. Смартфон комфортно использовать в помещении и на улице. Углы обзора — хорошие, картинка сохраняет качество даже при сильных отклонениях.
Параметры экрана позволяют настраивать цветопередачу под свои индивидуальные предпочтения с помощью предустановок и шкалы цветовой температуры. Также имеется возможность вручную регулировать частоту обновления.
Защищает экран стекло Panda glass.
Производительность: железо и софтВ качестве аппаратной платформы используется 8-ядерный чип MediaTek Dimensity 7050 с графикой ARM Mali-G68 MC4. В нашей тестовой конфигурации используется 8 ГБ оперативной памяти типа LPDDR4X и накопитель UFS 3.1 на 256 ГБ. Есть возможность расширить объем ОЗУ на 8 ГБ за счет свободного места хранилища.
Мы пропустили OPPO Reno11 F через AnTuTu, Geekbench и CPU Throttling Test. С результатами бенчмарков вы сможете ознакомиться на скриншотах ниже:
Смартфон получился довольно «прохладным». На пиковой производительности появляется небольшой нагрев, но он не существенен. Гаджет без особого труда запускает хорошо оптимизированные тайтлы, например Call of Duty Mobile, на максималках.
OPPO Reno11 F из коробки работает на Android 14 с фирменной оболочкой ColorOS 14. У неё приятный и лаконичный интерфейс, который не идет в разрез функциональностью.
Что по камерам?Смартфон получил тройную основную камеру, в которую вошли:
- Главный датчик на 64 МП со светосилой f/1.7 и углом обзора 81°
- Ширик на 8 МП с f/2.2 и углом обзора 112°
- Макрокамера на 2 МП с f/2.4
Камеры OPPO Reno11 F поддерживают фирменную технологию Portrait Expert Engine, которая позволяет получать качественные портреты. Она распознает лица, объекты и сценарии съемки. С помощью алгоритмов на базе искусственного интеллекта обрабатывается тон кожи, обеспечивая точную цветопередачу независимо от общего освещения.
Основной датчик:
Ширик:
Зум x2:
Ночной режим:
- Pro — для опытных пользователей, позволяет регулировать параметры съемки вручную, в том числе чувствительность ISO, выдержку и баланс белого
- Высокое разрешение — делает снимки в максимальном разрешении (64 МП), по умолчанию камера снимает в 12 МП с технологией объединения пикселей
- Панорамная — для съемки широкоформатных панорам
- Макросъемка — для съемки мелких объектов крупным планом
- Двухоконный режим — позволяет снимать одновременно на основную и фронтальную камеры
Портретный режим:
Встроенное приложение галереи под названием «Фотоснимки» получило две полезные функции на базе искусственного интеллекта. Они позволяют выполнять следующие действия:
- ИИ удаление фона с фото, а именно: вырезать объекты на снимке и превращать их в стикеры для мессенджеров и соцсетей. Работает так — нажмите и удерживайте объект на фото и дождитесь его выделения. Вы сможете перетаскивать выделенный объект в другие приложения в качестве стикера, отправлять его через меню «Поделиться», а также сохранять отдельным файлом с прозрачным фоном. Уникальность этой функции в смартфонах OPPO заключается в том, что она позволяет вырезать до 6 объектов или людей одновременно.
- Бывают ситуации, когда удачный кадр может испортить случайный прохожий. Его можно удалить с помощью функции стирания. Для этого нажмите «Изменить», а затем пролистайте список инструментов вправо и выберите «Удалить». Теперь пальцем можно стирать нежелательные объекты внутри кадра. Эта функция появится в смартфонах от OPPO в будущем.
Ранее, ИИ функции в смартфонах появлялись только в флагманских смартфонах. Серия OPPO Reno11 делает ИИ в смартфонах доступным для более широкой аудитории.
Все фото из обзора в оригинальном разрешении и без сжатия вы сможете скачать здесь (Telegram)
Что по автономности?Автономную работу смартфону обеспечивает аккумулятор на 5000 мАч. С такой батареей OPPO Reno11 F без труда впишется в размеренный повседневный режим с подзарядкой не чаще, чем один раз в сутки.
В комплекте со смартфоном идет зарядный адаптер Supervooc мощностью 67 Вт. Он способен зарядить аккумулятор от 0 до 50% в среднем за 24 минуты.
Какие выводы?
К выходу этого обзора стоимость OPPO Reno11 F составляет 34 990 р. Среди преимуществ устройства: тройная основная камера с главным сенсором на 64 МП, приятный дизайн, корпус со степенью защиты IP65, полезные функции на базе искусственного интеллекта, большой AMOLED-экран, достойный запас производительности и памяти, а также быстрая зарядка.
OPPO Reno11 F получился интересным представителем среднеценового диапазона. Сильная сторона устройства — выверенное соотношения сбалансированного набора параметров и адекватного ценника, а также редкое для этого ценового сегмента оснащение ИИ-фишками, которые упрощают жизнь.
Приобрести смартфон OPPO Reno11 F
Реклама
ООО «ДС КОММЬЮНИКЕЙШН»
ИНН 7703431317
erid: 4CQwVszH9pWxHwFb3RD