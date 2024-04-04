Обзор смартфона realme 12 Pro+: флагманская камера в среднеценовом сегменте

Серия realme 12 Pro приехала в Россию, а мы уже несколько недель тестируем топовую модель линейки — 12 Pro+. Что нужно знать? Самое главное — это смартфон из среднеценового сегмента, который получил флагманскую камеру. Внутри бодрый чип Snapdragon, а снаружи дизайн премиального уровня. Теперь давайте обо всё с подробностями.
КамераОсновная камера realme 12 Pro+ получила главный датчик Sony IMX890 на 50 МП с оптической стабилизацией. Размер сенсора составляет — 1/1.56". Используется технология биннинга 4 в 1, а это обеспечивает размер пикселя в 2 микрона. На момент публикации обзора это самые большие размеры в ценовой категории. Основной датчик позволяет снимать с внутрисенсорным зумом 2x.
Снимки на главный датчик получаются с естественной цветопередачей и точным балансом белого. Алгоритмы постобработки отлично работают с резкостью — уровень детализации высокий, но при этом фото не перешарпливаются. Основной датчик в целом хорошо отрабатывает сложные условия освещения, в том числе контровой свет.
3X:
6X:
Сравнение ночной съемки с iPhone 14 Pro:
Снято на айфон (1X, 2X и 3X):
Ночная съемка на камеру realme 12 Pro+:
Основная камера позволяет записывать видео в разрешении 4K с частотой 30 кадров в секунду. Для записи наиболее плавных роликов с 60 FPS необходимо понизить разрешение до 1080 p.
Все изображения в оригинальном разрешении и без сжатия вы сможете скачать здесь (Telegram)
ДизайнДля начала буквально несколько слов о комплектации. В коробке вместе со смартфоном вы найдете набор необходимых аксессуаров: прозрачный чехол, зарядка, провод USB-С, а на экране наклеена защитная пленка.
В разработке дизайна realme 12 Pro+ участвовал часовой мастер Оливье Савелли. Внешний вид смартфона вдохновлен классическими моделями элитных часов. Их силуэты прослеживаются в стилистике устройства. Обрамление камеры состоит из 300 металлических линий, рисунок которых напоминает дизайн безеля. Круглая камерная площадка получила градиентную структуру, которая невероятно переливается на свету.
Покрытие спинки выполнено из эко-кожи, которая очень старательно имитирует натуральную. Такие впечатления появляются при первом тактильном знакомстве. Покрытие очень мягкое и приятное.
Прослеживаете параллель? Круглая площадка основной камеры и спинка из эко-кожи — это отсылка к циферблату и кожаному ремешку наручных часов.
В нашем обзоре realme 12 Pro+ синего цвета. Оттенок получился глубоким и спокойным. Он отлично сочетается с «позолоченными» деталями. Корпус получил степень защиты IP65, а это значит, что смартфон полностью защищен от пыли и способен предотвратить проникновение жидкости под низким давлением.
На верхнем торце расположились отверстия дополнительных динамика и микрофона. Все физические элементы управления производитель разместил на правой грани. Здесь клавиша блокировки экрана и качелька регулировки громкости. На нижнем торце размещены: слот для двух симок, порт USB-C, отверстие основного микрофона и решетка динамика.
Габариты смартфона составляют 74,02 × 161,47 × 8,75 мм, а вес — всего 196 г. Смартфон отлично сидит в руке, а в кармане практически не ощущается. Конструкция оставила приятные впечатления качественного гаджета.
ЭкранСмартфон оснащается 6,7-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2412 × 1080 и плотностью пикселей 394 ppi. Частота обновления составляет 120 Гц. Соотношение сторон — 20:9.
Показатель пиковой яркости составляет 950 нит. Этого вполне достаточно для комфортного использования в помещении и на улице.
Картинка на экране получается сочной и контрастной. При необходимости цветопередачу можно настроить под свои индивидуальные предпочтения. Для этого в настройках имеются 4 режима и шкала цветовой температуры. Стоит отметить хорошие углы обзора.
Сканер отпечатка пальцев встроен под экран. Он срабатывает быстро и без нареканий.
ПроизводительностьВ качестве аппаратной платформы realme 12 Pro+ получил 4нм чип Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2. Наша тестовая конфигурация оснащена 12 ГБ оперативной памяти и накопителем на 512 ГБ. При желании емкость ОЗУ можно увеличить на 12 ГБ с помощью технологии DRE, которая преобразовывает свободное место хранилища в оперативку. Итого получаем просто гигантский запас оперативной памяти — 24 ГБ! К сожалению, слот для карточек памяти microSD не завезли.
Мы протестировали смартфон в самых популярных бенчмарках. С результатами вы можете ознакомиться на скриншотах ниже:
Из коробки смартфон работает на Android 14 с фирменной оболочкой realme UI 5.0 — это один из моих любимых интерфейсов. Дизайн лаконичный и не перегружен избыточной функциональностью. Также отмечу, что оболочка не «душит» бесконечными подсказками после первичной настройки. А вот количество предустановленного софта хотелось бы значительно сократить. К счастью, всё ненужное можно посносить штатными средствами.
Операционка работает шустро. Все приложения запускаются быстро и без подлагиваний. Заметно, что производитель работает над оптимизацией софта под железо. Смартфон без проблем позволяет запускать и играть в тяжелые игры на максималках, например, Call of Duty Mobile или Wild Rift.
АвтономностьЁмкость аккумулятора составляет 5000 мАч. Смартфон без проблем вписывается в повседневный сценарий с подзарядкой один раз в сутки.
В комплекте идет зарядное устройство SUPERVOOC мощностью 67 Вт. Оно позволяет зарядить батарею от 0 до 50% в среднем за 20-25 минут.
Впечатления
Таким образом получаем бескомпромиссного представителя среднего уровня с флагманской камерой. Среди основных преимуществ устройства: перископная камера OmniVision OV64B, основная камера Sony IMX890, процессор Snapdragon 7s Gen 2 и необычный дизайн.
На фоне всего вышеперечисленного, недостатки будут выглядеть придирками. Тем не менее обозначим: отсутствие слота для карточек памяти и большое количество предустановленного софта.
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