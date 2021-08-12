



Компания ESET провела опрос и выяснила, что 77% жителей России считают, будто за ними осуществляется слежка с помощью их смартфонов. При этом отказываться от использования мобильных устройств они не хотят, но стараются минимизировать последствия вмешательства в их жизнь.



Среди молодёжи (лиц в возрасте от 18 до 24 лет) количество уверенных в слежке через смартфоны в два с лишним раза меньше, чем в среднем, — 35%. Большая часть молодых людей считают такие подозрения проявлением паранойи.



39,5% опрошенных считают, что кто-то отслеживает историю поиска на всех их устройствах. 25,5% уверены, что передаются все действия, которые они производят на смартфонах, а 14,1% думают, что за ними следят с помощью камеры и микрофона. 20,9% полагают, что сочетаются все виды слежки.



65% участников опроса полагают, что слежка ведётся за ними ради показа таргетированной рекламы. По мнению 47%, собранные данные используются спецслужбами, а 39% считают, что они интересны мошенникам.



Россияне в основном опасаются утечки интимных фотографий и видео, чтения их переписки, прослушивания телефонных разговоров и изучения интересов на основе истории поиска. Чтобы защититься от слежки, 45% отключают на смартфонах геопозиционирование, 39% проверяют выдачу разрешений приложениям, 34% не обсуждают по телефону личные темы, а 32% не подключаются к публичным сетям Wi-Fi.







