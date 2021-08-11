

Xiaomi объявила о начале прямых поставок своих смартфонов в Россию — в результате цены на них должны снизиться. Об этом сообщает «КоммерсантЪ».



Согласно источнику, Xiaomi уже начала поставлять смартфоны в Россию через локальную дочернюю компанию ООО «Сяоми». Пресс-служба компании это подтвердила.



«Мы приложим все усилия, чтобы поставить в Россию еще больше устройств в течение года»





Такое решение было принято в связи с ростом серого рынка — согласно статистическим отчетам, каждый пятый смартфон Xiaomi в стране ввезен нелегально. Аналитики говорят, что компания сейчас лидирует в РФ по объемам серых поставок. Кроме того, прямые поставки будут «на руку» и конечному потребителю, так как отсутствие посредников приведет к снижению цен на смартфоны Xiaomi в России на 10-15%. На фоне всеобщего подорожания электроники это очень хорошая новость.



На данный момент у Xiaomi в России есть три основных дистрибьютера: diHouse, «Марвел-Дистрибьюция» и DNS. Теперь же магазины будут закупать устройства у «дочки» — ООО «Сяоми». Эксперты отмечают, что цены у официальных реселлеров снизятся еще и потому, что они будут закупать смартфоны в рублях, уже растаможенные и оформленные — а это исключает риски, связанные с изменением курса валют.



В таком подходе есть и минусы: у дистрибьютеров уже есть налаженные связи с сетевыми продавцами, а теперь Xiaomi придется самостоятельно налаживать отношения с магазинами. Кстати, помимо Xiaomi, по методу прямых поставок в РФ уже работают Honor и Samsung. На данный момент напрямую ввезено лишь немного девайсов — всего 2400 штук с начала 2021 года. Однако поставки будут увеличиваться.Такое решение было принято в связи с ростом серого рынка — согласно статистическим отчетам, каждый пятый смартфон Xiaomi в стране ввезен нелегально. Аналитики говорят, что компания сейчас лидирует в РФ по объемам серых поставок. Кроме того, прямые поставки будут «на руку» и конечному потребителю, так как отсутствие посредников приведет к снижению цен на смартфоны Xiaomi в России на 10-15%. На фоне всеобщего подорожания электроники это очень хорошая новость.На данный момент у Xiaomi в России есть три основных дистрибьютера: diHouse, «Марвел-Дистрибьюция» и DNS. Теперь же магазины будут закупать устройства у «дочки» — ООО «Сяоми». Эксперты отмечают, что цены у официальных реселлеров снизятся еще и потому, что они будут закупать смартфоны в рублях, уже растаможенные и оформленные — а это исключает риски, связанные с изменением курса валют.В таком подходе есть и минусы: у дистрибьютеров уже есть налаженные связи с сетевыми продавцами, а теперь Xiaomi придется самостоятельно налаживать отношения с магазинами. Кстати, помимо Xiaomi, по методу прямых поставок в РФ уже работают Huawei





