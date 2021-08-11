Privacy


Apple выпустила обновленное руководство для правоохранительных органов, в котором выразила готовность разблокировать некоторые iPhone по предъявлению ордера. На эти изменения обратил внимание зарубежный ресурс Wired.

Ранее Apple неоднократно выражала свою непреклонность относительно запросов властей и полиции — компания заявляла, что очень придирчиво относится к требованиям разблокировать iPhone/iPad, или выдать личную информацию пользователей. Однако теперь всё изменилось.

Согласно официальному документу, Apple выразила готовность разблокировать любой iPhone, iPad или iPod, работающий на iOS 7 или более старой ОС. Для такого решения компании будет достаточно одного только ордера.

Эксперты сообщают, что Apple в состоянии произвести «взлом» своего же устройства на старой iOS по той причине, что в последующих версиях системы были исправлены критические уязвимости — а вот в iOS 7 и старше они сохраняются. У журналистов тут же возник вопрос: получается, что всё это время, начиная с 2013 года, Apple могла «вскрывать» часть устройств «по заказу»?

Специалисты по кибербезопасности отмечают, что iCloud представляет собой не меньшую уязвимость, чем «бэкдоры» в iOS. Если ключи шифрования iMessage или iPhone компания не сохраняет, то бэкап ключей от пользовательского хранилища iCloud у Apple, очевидно, есть. В результате, фотографии, контакты, файлы, данные о местоположении и облачные резервные копии устройств вполне могут быть доступны для госструктур или даже злоумышленников.

Ранее мы рассказали о том, как Apple оправдала свои новые функции «детской защиты». Однако пользователям такие объяснения убедительными не показались. Кроме того, компания пообещала открыть доступ к этим фишкам сторонним разработчикам, что потенциально подвергает опасности всю личную информацию на iPhone. 



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Источник:

Wired.com Wired.com

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