Apple выпустила обновленное руководство для правоохранительных органов, в котором выразила готовность разблокировать некоторые iPhone по предъявлению ордера. На эти изменения обратил внимание зарубежный ресурс Wired.
Ранее Apple неоднократно выражала свою непреклонность относительно запросов властей и полиции — компания заявляла, что очень придирчиво относится к требованиям разблокировать iPhone/iPad, или выдать личную информацию пользователей. Однако теперь всё изменилось.
Согласно официальному документу, Apple выразила готовность разблокировать любой iPhone, iPad или iPod, работающий на iOS 7 или более старой ОС. Для такого решения компании будет достаточно одного только ордера.
Эксперты сообщают, что Apple в состоянии произвести «взлом» своего же устройства на старой iOS по той причине, что в последующих версиях системы были исправлены критические уязвимости — а вот в iOS 7 и старше они сохраняются. У журналистов тут же возник вопрос: получается, что всё это время, начиная с 2013 года, Apple могла «вскрывать» часть устройств «по заказу»?
Специалисты по кибербезопасности отмечают, что iCloud представляет собой не меньшую уязвимость, чем «бэкдоры» в iOS. Если ключи шифрования iMessage или iPhone компания не сохраняет, то бэкап ключей от пользовательского хранилища iCloud у Apple, очевидно, есть. В результате, фотографии, контакты, файлы, данные о местоположении и облачные резервные копии устройств вполне могут быть доступны для госструктур или даже злоумышленников.
Ранее мы рассказали о том, как Apple оправдала свои новые функции «детской защиты». Однако пользователям такие объяснения убедительными не показались. Кроме того, компания пообещала открыть доступ к этим фишкам сторонним разработчикам, что потенциально подвергает опасности всю личную информацию на iPhone.
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А то что сейчас делает Эппл , так это создаёт прецедент.
Завтра вы придёте в банк за кредитом, а вам откажут, потому что рейтинг понизился,
А понизился он потому что вы лайкнули в интернете не того кого надо или зашли на ресурс не правильный.
Или сделали фото своей жены(субтильного телосложения) , а ИИ увидел в этом педофилию.