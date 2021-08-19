На этой неделе в iOS 14.3 был обнаружен код алгоритма NeuralHash, который будет использоваться для поиска детского порно у пользователей iPhone. Выяснилось, что этот алгоритм легко обойти — достаточно перевернуть или кадрировать фотографию, и он не сможет сопоставить её с запрещённым контентом из своей базы.
Компания Apple прокомментировала эту находку. По её словам, NeuralHash лишь часть алгоритма для поиска детского порно, а весь механизм будет гораздо сложнее и надёжнее, поэтому обмануть его не удастся. Она также обозначила лимит запрещённых снимков: если у пользователя будет обнаружено более 30 фотографий, на которых изображено насилие над детьми, информация об этом человеке будет передана правоохранительным органам.
Компания Apple также подчеркнула, что в iOS 14.3 содержится не финальная версия алгоритма NeuralHash, а его тестовый вариант (который, к тому же, не активирован). К выпуску iOS 15 этот алгоритм будет значительно усовершенствован, а многоуровневая проверка снимков исключит ложные срабатывания и ошибки при сравнении снимков с базой запрещённого CSAM-контента.
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И наверное лучше бы этот алгоритм был законом, потому что правоприменительная практика даёт хотя бы шанс на оправдание, а вот этот алгоритм сразу ставит клеймо которое не смыть.
Эпл: Мы вас всех возьмем под колпак!
Юзеры: Бууу, Эпл шпионит за нами!
Эпл: Мы не шпионим, и вообще это другое!
Юзеры: Ааа, ну тогда ваш алгоритм го..но!
Эпл: Вообще все очень серьезно и не уйдет никто!
Цирк на колесах…))
Тоже фотки моих малых есть и в ванне и в бассейне на даче и дома голожопые ))))