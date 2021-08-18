Apple частично откатила редизайн браузера Safari в iOS 15. На это обратил внимание ресурс MacRumors.
Разработчики, которые исследуют новые бета-версии iOS, заметили, что в последней, шестой бета-сборке iOS 15 дизайн Safari стал более консервативным и несколько «откатился» назад. В частности, адресная строка и вкладки, которые прежде «парили» над веб-контентом, теперь закреплены внизу на однородном фоне. По сути, строку с вкладками присоединили к функциональным кнопкам браузера.
Есть и другое нововведение, которое выглядит довольно странно для Apple — в iOS 15 beta 6 появился переключатель, который возвращает адресную строку наверх страницы, на то место, где она находилась с самых первых версии iOS. Другими словами, Apple почти официально «открестилась» от своих планов и решений в угоду большинству пользователей.
Такой шаг, хоть и нетипичен для обычного образа действий Apple, предпринимается в этом году не впервые. Ранее компания отказалась от нескольких решений в редизайне настольного Safari в macOS Monterey, а также расширила поддержку функции, которую изначально планировала предоставить только для Mac с чипом M1.
Всё это создает некую тенденцию — и наводит на размышления. Либо в Apple действительно решили больше прислушиваться к пожеланиям пользователей, либо в рядах сотрудников, отвечающих за дизайн фирменных ОС, появилось разделение и компания не может принять окончательное решение о том, на чём в итоге остановиться. Напомним, что iOS 15, macOS Monterey и другие апдейты от Apple будут доступны для всех пользователей в сентябре 2021 года.
Ранее мы рассказали о том, как Apple попросила Крэйга Федериги оправдаться за новые функции защиты детей. И это не напрасно — власти некоторых стран уже открыто выражают беспокойство и требуют у компании отказаться от своих планов.
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