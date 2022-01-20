Сооснователь Microsoft и один из богатейших людей планеты Билл Гейтс спрогнозировал появление инфекций, которые будут ещё более опасными и смертоносными, нежели коронавирус COVID-19. По его мнению, в будущем появится сразу несколько новых вирусов, с которыми человечеству предстоит бороться изо всех сил.
Гейтс говорит, что хотя ковидные штаммы омикрон и дельта и распространяются среди людей очень быстро, но вероятность летального исхода после их заражения относительно низкая, а подавляющая часть заражённых излечиваются, даже если болезнь протекает у них в тяжелой форме. Следующие патогены, как он считает, будут переноситься людьми гораздо мучительнее, а смертность будет намного более высокой, в том числе из-за развития побочных заболеваний.
Как и прежде, Билл Гейтс призывает предпринимателей, корпорации и государства инвестировать в здравоохранение, медицинские исследования и науку, чтобы в дальнейшем спасти сотни миллионов жизней и уберечь глобальную экономику от ещё более широкомасштабного кризиса, чем тот, который она испытывает сейчас. Он также считает, что властям США и других стран мира необходимо проработать механизмы защиты от терроризма с использованием биологического оружия, поскольку существует риск, что международные преступные группировки возьмут на вооружение смертоносные вирусы.
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Но когда Гейтс успел стать вирусологом, чтобы вдаваться в детали? Я что-то пропустил в этой жизни? Или он просто напоминает миру, что он еще жив и скучает по былой славе? ))