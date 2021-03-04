





Наверное каждому из нас не по разу звонила «служба безопасности» одного известного банка и сообщала о блокировке сомнительной операции…, а дальше сценарии разнятся. Мошенники отказываются от заезженных схем и постоянно придумывают что-то новое. Не меняется только одно: жертвы сами отдают им свои деньги и чаще всего собственноручно в буквальном смысле.Недавно появилась свежая схема: жертве звонит сотрудница «нижнего звена» службы безопасности, выведывает не особо чувствительную информацию, а затем передаёт жертву «старшему специалисту», в задачи которого входит непосредственно отъём денег. Для большей убедительности жертве могут назвать её ФИО и регион проживания — в надежде на то, что она подумает, будто случайным людям эти данные неизвестны.На начальном этапе жертве сообщают о блокировке сомнительного перевода из другого региона после несанкционированного доступа к онлайн-кабинету банка, спрашивают, пользуется ли она мобильным банком, кто ещё пользуется её банковской картой, оплачивает ли покупки в интернете, интересуются остатком на счёте и сообщает о серьёзности ситуации. Она говорит, что банк будет разбираться и в том числе обратится в правоохранительные органы, а пока необходимо защитить средства на счёте.Если жертву удаётся удержать на первом этапе, её передают другому «сотруднику», который изо всех сил делает вид, что его беспокоит ситуация. Например, он может сказать, что карта была скомпрометирована в отделении банка, виновные сотрудники будут наказаны и в ближайшее время предстанут перед судом. После череды малозначимых вопросов мошенник максимально убедительно говорит жертве, что банк защитил его деньги с помощью средств из своего резерва и открыл ей новый счёт.Он спрашивает, где находится ближайший от жертвы банкомат, и говорит, что сейчас ей необходимо пойти туда, снять деньги со своего счёта и перевести их на новый счёт, который был открыт для неё только что. При этом он указывает, что купюры якобы будут меченые и должны быть выведены из оборота, а если это не сделать, будет возбуждено дело о мошенничестве. Если спросить мошенника, почему банк сам не может провести эту операцию, он придумает какую-нибудь отговорку — например, о том, что все операции по переводу денег на свой счёт должен проводить сам клиент. Или о том, что трафик из взломанного онлайн-кабинета клиента может перехватываться хакерами.Примечательно, что мошенник старается не разрывать связь с жертвой и просит её, а скорее собираться и идти к банкомату, не сбрасывая разговор. Он также просит не рассказывать никому о происходящем, пугая уголовной ответственностью за разглашение банковской тайны. Очевидно, что если «отпустить» жертву, она проконсультируется с кем-нибудь знающим, и ей тут же расскажут, что её пытаются развести.Доводы мошенников звучат убедительно, у них хорошо подвешен язык они оперируют законами и логикой, быстро находят возражения на любой отказ и сомнения в правильности действий. Незнающий человек, столкнувшись с подобным, вполне может поверить, что им звонит настоящий сотрудник службы безопасности банка, будет делать всё, что он говорит, и в итоге лишится своих денег.Стоит понимать, что такие мошенники абсолютно безвредны и безобидны. Не стоит оскорблять их, они к такому привыкли и воспринимают это как часть своей работы (к тому же, наверняка они получат удовольствие, оскорбив вас в ответ). Для воровства денег они используют только социальную инженерию и не причинят вам никакого вреда, только если вы сами не отдадите им свои деньги.