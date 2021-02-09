Неизвестные хакеры взломали компьютерную систему предприятия, которое занимается очисткой воды в городе Олдсмар (штат Флорида, США). Они попытались повысить уровень щёлочи более чем в 100 раз, что привело бы к отравлению и даже гибели людей и животных. Потенциально они могли навредить 15 тысячам жителей города.
Хакеры получили удалённый доступ к компьютеру предприятия через программу TeamViewer. Оператор заметил, что кто-то посторонний работает с его ПК, но поначалу не придал этому значения, поскольку удалённый доступ часто использует директор организации. Он заподозрил неладное только после того, как увидел в программе, что концентрация щёлочи в воде была увеличена со 100 до 11100 ppm.
Злоумышленники провели в системе не более пяти минут, после чего отключились. Оператор моментально вернул параметр содержания щёлочи к нормальному значению, благодаря чему отравленная вода не поступила в систему городского водоснабжения. Руководство предприятия уверяет, что концентрацию щёлочи удалось бы нормализовать до того, как вода дошла до жителей города.
Расследованием этого инцидента занимается городская полиция, но к делу будут привлечены силы ФБР. Пока неизвестно, из какой страны действовали хакеры и почему они выбрали в качестве мишени именно Олдсмар.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru