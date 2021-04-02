





С наступлением апреля активизировались интернет-мошенники, причём они почему-то облюбовали Viber. Пользователи этого мессенджера массово получают спамерские сообщения.Спамеры обещают различные выплаты и розыгрыши призов, разными способами вынуждая пользователей переходить по ссылкам на сомнительные сайты. Сайты созданы с одной целью — выманить платёжные данные для кражи денег с карты или перепродажи реквизитов на чёрном рынке.Некоторые сообщения приходят от имени частных лиц, причём они обращаются к получателю по имени или даже имени и фамилии, чтобы он не воспринимал это как спамерскую рассылку. Очевидно, мошенники парсят имена и фамилии пользователей Viber с помощью компьютерных систем, чтобы рассылать персонализированные сообщения, вызывающие больше доверия.Также приходят сообщения о распродажах, якобы организованных интернет-магазинами (например, «М.Видео»). Пользователю сообщается о возможности приобрести популярный смартфон среднего уровня нереально дёшево — например, всего за 2990 рублей. При этом сайт, который открывается по приведённой в сообщении ссылке, почти в точности копирует сайт известного интернет-магазина. Если попытаться приобрести смартфон и ввести данные с карты, они уйдут напрямую к мошенникам (и никакой смартфон, естественно, отправлен не будет).Viber позволяет блокировать мошенников и сообщать о спаме. В дальнейшем такие сообщения анализируются, на основе этого обновляется спам-фильтр, и рассылка блокируется мессенджером, не доходя до получателей.