В скором времени власти Москвы развернут систему контроля за перемещением жителей города. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, это произойдёт до конца недели. Он также добавил, что такой контроль будет регулироваться новым федеральным законом, который примут в ближайшее время.
С 30 марта жителям разрешается только ездить на работу, выходить за продуктами питания в магазины или в аптеки за медикаментами неподалёку от жилища, выгуливать собак не далее чем в 100 метрах от своего дома, выносить мусор и обращаться за неотложной медицинской помощью. При этом они должны должны придерживаться дистанции 1,5 м друг от друга.
За нарушение этих правил будут штрафовать, а контролировать передвижение граждан собираются с помощью новой системы пропусков на основе QR-кода. Перед выходом из дома москвич должен будет зарегистрироваться на сайте мэра, указав фактический адрес своего проживания и место работы, после чего ему будет выдан уникальный QR-код, в котором в зашифрованном виде указаны эти сведения. Этот код нужно распечатать или сохранить в смартфоне для того, чтобы показывать проверяющим.
«Мы с каждым днем будем всё жестче контролировать эту ситуацию. Надеюсь, что к концу недели у нас будут информационные системы, которые позволят нам практически полностью контролировать передвижения граждан и профилактировать нарушения, которые могут возникать. Ждём также принятия федерального закона, который позволит более активно работать по этому вопросу», — заявил Собянин.
Мэр Москвы пояснил, что изначально режим самоизоляции распространялся на пожилых граждан, однако многие жители города прохладно восприняли рекомендации властей оставаться дома, поэтому было решено ограничить их перемещение на законодательном уровне. Умный пропуск в виде QR-кода будет необходимо предъявлять полицейским по их просьбе и при посещении различных мест, чтобы можно было установить целесообразность нахождения человека вне дома. Медики и некоторые другие категории работников получат спецпропуска, дающие возможность перемещаться по городу без ограничений. В них будет указан только адрес проживания человека без привязки к конкретному адресу работы.
Ранее Премьер-министр РФ Михаил Мишустин обязал Минкомсвязи разработать систему отслеживания людей, контактировавших с заражёнными вирусом COVID-19. Эта система должна быть запущена в ближайшие дни. Мишустин также распорядился рассылать гражданам РФ информацию о том, что они контактировали с заболевшим человеком, и передавать эти сведения в региональные штабы по борьбе с коронавирусом.
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