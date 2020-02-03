



Генеральная прокуратура РФ создала концепцию ресурса, с помощью которого граждане смогут оставлять жалобы на действия мошенников в интернете. Этот ресурс может быть запущен на базе сервиса «Госуслуги».



В Генпрокуратуре считают, что онлайн-мошенничество является серьёзным раздражителем широких слоёв населения, поэтому необходимо создать систему для защиты и оперативной помощи пострадавшим.



Разработкой и поддержкой этого ресурса займётся специально созданное автономное некоммерческое общество при Генпрокуратуре. Ему будет поручено собирать, хранить и структурировать данные граждан России, а также взаимодействовать с различными с другими структурами в сфере кибербезопасности. Кроме того, оно будет вести открытый список мошеннических сайтов.



В настоящее время жаловаться на кибермошенников можно только в полицию, но у правоохранительных органов всё ещё очень мало опыта в борьбе с преступлениями, совершёнными с помощью интернета. Организации по изучению киберинцидентов (например, центр мониторинга и реагирования на атаки в кредитно-финансовой сфере ФинЦЕРТ) не работают с гражданами и не помогают им напрямую. Новый ресурс, запущенный при Генпрокуратуре будет специализироваться исключительно на борьбе с онлайн-преступлениями.







