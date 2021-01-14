Пешеход

По данным «Коммерсанта», мэрия Москвы планирует свернуть проект по сбору информации о пассажирах общественного транспорта и пешеходах с помощью их смартфонов. На разработку новой системы отслеживания планировалось потратить 152,9 миллиона рублей, но планы спутали нововведения, которые появились в новых версиях Android и iOS.

Отслеживание базировалось бы на MAC-адресах мобильных устройств, однако с недавними обновлениями в Android и iOS появилась динамическая смена MAC-адресов, поэтому получить информацию, которая идентифицировала бы смартфоны, мэрия не сможет. В настоящее время технические специалисты ищут выход из ситуации, однако скорее всего у них не получится это сделать, и проект будет свёрнут. Даже если они найдут способ идентифицировать смартфоны по каким-то другим уникальным параметрам, есть вероятность, что Google и Apple закроют эту возможность с последующими обновлениями операционных систем.

Мэрия Москвы хотела установить на остановках общественного транспорта аппратно-программные комплексы, которые собирали бы у пешеходов уникальные MAC-адреса их смартфонов и анализировали эти данные. С помощью этой системы планировалось изучать пассажиропоток для совершествования транспортного движения в городе. Примечательно, что об изменениях в Android и iOS стало известно ещё до заключения контракта, однако чиновников это не смутило.


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