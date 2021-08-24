



Научный центр «НИИДАР» представил на форуме «Армия-2021» миниатюрный комплекс для проведения скрытого досмотра. Этот комплекс включает в себя систему для распознавания эмоций человека.



Устройство работает на основе нейросети и способно распознать шесть базовых эмоций, в том числе радость, страх, гнев, печаль и удивление. Используя данные, полученные при скрытом досмотре, можно определить, представляет ли человек потенциальную опасность, а это позволит выявлять злоумышленников в местах массового скопления людей.



Создатели комплекса планируют в дальнейшем обучить нейросеть распознаванию микровыражениий лица, чтобы понять, насколько искренне человек выражает те или иные эмоции. Кроме того, система сможет выявлять потенциальных злоумышленников по поведению — походке, жестам, речи и другим внешним признакам. Прибор обладает габаритами примерно четырёх пачек сигарет, поэтому может использоваться не только стационарно, но и мобильно и исключит проведение личного досмотра лиц, которые не вызывают подозрение у искусственного интеллекта.







