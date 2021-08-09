

В зарубежных СМИ начали появляться истории покупателей, которые крайне возмущены поведением участников торговой площадки Amazon. Продавцы преследуют клиентов, которые оставляют негативные отзывы и различными методами заставляют их изменить рейтинг.



Один из таких случаев рассказали в Wall Street Journal. По словам Кэтрин Скотт, жительницы Нью-Йорка, продавец с Amazon довёл её практически до истерики. Она заказала бутылку для подсолнечного масла с дозатором и осталась недовольна качеством товара. Кэтрин написала негативный отзыв о товаре — и спустя неделю её начали «терроризировать».



Неизвестный, представившись службой поддержки клиентов, написал ей на электронную почту и предложил ей возврат средств в обмен на удаление негативного отзыва. Казалось бы, это неплохое предложение, но женщину насторожила формулировка в письме:



«Мы готовы вернуть деньги в полном объеме. Если мы не получим ответа, мы будем считать, что вы его не видели, и продолжим отправлять электронные письма»

Сообщение заканчивалось настойчивой просьбой переписать отзыв в самое ближайшее время. Кэтрин попросила вернуть средства, но удалять отзыв отказалась, так как этот товар может разочаровать других покупателей.



В ответ она получила еще одно письмо от другого «представителя», который предложил ей $20 за удаление отзыва — это было вдвое больше, чем она заплатила за товар. Скотт говорит, что в течение нескольких месяцев на неё сыпались электронные письма с просьбами, предложениями, требованиями и угрозами. Стоит отметить силу духа Кэтрин — многие на её месте сдались бы; вероятно на это и рассчитывают назойливые «представители».



Согласно статистике, больше половины — около 56% — товаров на Amazon выставляют сторонние продавцы. Площадка предпринимает меры, чтобы защитить покупателей от прямого контакта с продавцами, однако они находят способы выяснить контакты недовольных покупателей и «наседать» на них. В сети даже появились специальные сервисы для «извлечения электронной почты» покупателей — продавцы с Amazon активно ими пользуются.



На данный момент площадка предоставляет только один выход из этой ситуации — покупатель может написать жалобу на некультурного продавца на электронную почту поддержки Amazon.





