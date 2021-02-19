Пользователям мессенджера WhatsApp придется согласиться с новой политикой конфиденциальности, чтобы продолжить использовать сервис. Напоминание об этом появилось в официальном блоге компании.
WhatsAppp напоминает, что в рамках обновления они работают над новыми способами общения с компаниями в чатах и совершения покупок — функциями, которыми вы будете пользоваться исключительно по своему желанию. На платформе всегда будет использоваться сквозное шифрование для личных сообщений, поэтому WhatsApp никогда не сможет прочитать или прослушать их.
«Мы много думали над тем, как мы могли бы лучше объяснить свою позицию. Мы хотим, чтобы все знали, что мы всегда выступали за сквозное шифрование и стремились обеспечивать конфиденциальность и безопасность наших пользователей. Сегодня мы используем функцию "Статус", чтобы делиться с вами своими новостями и рассказывать о наших приоритетах непосредственно. Теперь мы планируем делать гораздо больше для того, чтобы наша позиция была предельно ясна», — WhatsApp.
Сообщается, что в течение следующих недель в мессенджере появится баннер с дополнительной информацией, ознакомиться с которой пользователи смогут в удобном для себя темпе. WhatsApp будет напоминать о необходимости ознакомиться с этими обновлениями и принять их, чтобы продолжать использовать сервис.
Компания также отметила, что для обычных пользователей мессенджер останется полностью бесплатно. Плата берется только с владельцев бизнес-аккаунтов. Это сейчас основной заработок WhatsApp.
Помимо этого, в своем блоге WhatsApp подчеркивает, что некоторые конкуренты необоснованно заявляют об отсутствии доступа к сообщениям их пользователей. По словам компании, если приложение не предлагает сквозное шифрование по умолчанию, это значит, что владельцы приложения могут читать сообщения. WhastApp также напоминает, что они пользователям нужны надёжные и безопасные приложения, а для соблюдения этого принципа компании необходимо собирать ограниченное количество данных. Что вы думайте о новой политике конфиденциальности WhatsApp — не забудьте рассказать нам в комментариях.
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